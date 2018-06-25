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Понедельник, 25 июня 2018, 12:06 мск

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Тагильские единороссы опередили «Левый фронт» в желании помитинговать у памятника Ленину (ДОКУМЕНТ)

Администрация Нижнего Тагила отказала «Левому фронту» в проведении митинга против повышения пенсионного возраста 4 июля у памятника Ленину.

Как рассказала РИА «Новый День» организатор митинга Зульфия Юсупова, в мэрии объяснили это тем, что на это же место и время заявилась местная ячейка «Единой России», причем уведомление подала раньше. «Может, «Единая Россия сменила ориентацию? Они никогда никаких мероприятий там не проводили», – шутят «левые». Между тем руководитель аппарата мэрии Андрей Ленда тоже проявил своеобразное «чувство юмора» – предложил «Левому фронту» перенести свой митинг к памятнику «Единению России» в деревне Усть-Утка, в 80 км от города. Организаторы митинга намерены подумать и предложить мэрии еще несколько альтернативных вариантов.

В Екатеринбурге «Левый фронт» и координационный совет «Союза трудящихся Свердловской области» подали уведомление о проведении митинга 3 июля с 14:00 до 16:00 в парке камвольного комбината (ул. Патриса Лумумбы – Ферганская – Санаторная), так как в проведении митинга на площади Труда им было отказано.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 25.06.18

25 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / 2:2: Япония и Сенегал зажгли в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО). / Сенегал и Япония сыграли вничью в Екатеринбурге (добавлено ВИДЕО). Читать дальше

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