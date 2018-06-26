Памятных дат много: минбез нашёл целый ряд поводов для отказа в митингах ЛЕФу (ДОКУМЕНТ)

Областное министерство общественной безопасности снова отказало региональному отделению «Левого фронта» в проведении митинга в Екатеринбурге против повышения пенсионного возраста.

Как рассказал РИА «Новый День» координатор отделения Константин Анисимов, «Левый фронт», получив отказ в проведении митинга на площади Труда, заявился на сквер у камвольного комбината. Место находится в отдаленном районе города, и власти зачастую предпочитают «сослать» оппозиционеров туда. Но внезапно оказалось, что и у камвольного комбината занято. «Тематика и цель направленного ранее Вас уведомления приурочена ко Дню освобождения Минска от фашистских захватчиков», – говорится в ответном письме министерства. Там также сообщается, что другими мероприятиями в указанный «левыми» день заняты еще три потенциально подходящие площадки.

Ранее с похожей ситуацией «Левый фронт» столкнулся в Нижнем Тагиле: администрация города отказала в проведении митинга против повышения пенсионного возраста 4 июля у памятника Ленину. В мэрии объяснили это тем, что на это же место и время заявилась местная ячейка «Единой России», причем уведомление подала раньше. Руководитель аппарата мэрии Андрей Ленда предложил «Левому фронту» перенести свой митинг к памятнику «Единению России» в деревне Усть-Утка, в 80 км от города. Организаторы митинга намерены подумать и предложить мэрии еще несколько альтернативных вариантов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.06.18

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