Митинги охватят всю область: профсоюзы подключаются к волне протеста

Федерация профсоюзов Свердловской области разработала план действий по борьбе против повышения пенсионного возраста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФПСО, на сегодняшнем заседании президиума организации было решено провести 5 июля в 16:00 митинги протеста в пяти городах – административных центрах управленческих округов Свердловской области: Нижний Тагил (Горнозаводской округ), Краснотурьинск (Северный округ), Каменск-Уральский (Южный округ), Первоуральск (Западный округ), Ирбит (Восточный округ). В Екатеринбурге профсоюзы митинговать не собираются «в связи с проведением чемпионата мира по футболу и запретом на организацию массовых акций». В митингах планируется активно задействовать членов профсоюзов предприятий и организаций всех городов, входящих в соответствующий округ.

Кроме того, руководители профсоюзов планируют вести «индивидуальную работу с депутатским корпусом» и разъяснять трудовым коллективам опасность предложенной реформы.

«Профсоюзы Свердловской области выступают категорически против повышения пенсионного возраста в нынешних социально-экономических условиях: имеющегося недостаточного уровня заработной платы, напрямую влияющего на низкий уровень пенсионного обеспечения; отсутствия страхования от безработицы; перспективах массового сокращения рабочих мест, обусловленного информатизацией и роботизацией экономики; медленными темпами создания новых современных рабочих мест; проблем с доступностью медицинских услуг и оздоровлением трудящихся, связанных с ними высокой смертностью в трудоспособном возрасте, одной из самых высоких в Европе», – излагает свою позицию ФПСО.

Екатеринбург, служба информации

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