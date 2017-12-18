Ищем новое в старом: в Екатеринбурге презентовали проект общественного наблюдения за выборами

Общественная палата Свердловской области презентовала сегодня в Ельцин-центре проект «Общественный контроль», призванный обеспечить чистоту и прозрачность президентских выборов на территории региона. Главной его целью станет масштабное информирование избирателей и работа на повышение явки. Правда, никаких принципиально новых технологий для главной кампании четырехлетия общественники не предложили. Большинство озвученных приемов уже прошли обкатку на губернаторских выборах, где итоговая явка не дотянула до 40%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ядром проекта станет комитет «За честные выборы», название которого невзначай дублирует слоган некоммерческой организации «Голос», собирающей факты нарушений в избирательных кампаниях России. Офис областного комитета откроется 22 декабря по адресу: Малышева, 101. С середины января аналогичные приемные проекта «ОК» появятся в более 80 муниципалитетах Свердловской области. Общественники также заявили об открытии горячей линии для избирателей по бесплатному номеру: 8-800-550-96-00. Хотя, как показывает опыт прошлых кампаний, этот телефон жители области чаще используют для жалоб на бытовые проблемы, чем для вопросов по выборам.

В день голосования 18 марта снова будет работать центр общественного наблюдения с онлайн трансляцией происходящего на избирательных участках. Там же появится интерактивная карта нарушений и оперативные брифинги представителей избиркомов.

Для СМИ общественники придумали проект «Медиахайп». В рамках этого мероприятия будут проводиться круглые столы для журналистов с участием экспертов, политологов и чиновников. Для обсуждения «горячих» тем выбраны две площадки – Домжур и Областное телевидение. Помимо прочего, представителям муниципальной прессы «Медиахайп» будет объяснять, как аккредитоваться на выборы и тонкости избирательных технологий. Странно, как журналисты жили без этих знаний до начала президентской кампании.

Молодежная избирательная комиссия Свердловской области откроет «Школу молодого избирателя» для впервые голосующих граждан. Но никакой конкретики о методах привлечения молодежи на участки сегодня не прозвучало. По словам участника МИКСО, в «школе» будут рассказывать о таких избирательных «новациях» как КОИБы и средства электронного голосования, хотя они тестируются в Екатеринбурге не первый год.

Отдельное внимание «Общественный контроль» уделит маломобильным гражданам. Как рассказал екатеринбургский депутат Дмитрий Сергин, сегодня в области более 300 тысяч инвалидов, которые чаще всего голосуют на дому. Суть нового проекта будет заключаться в более широком информировании о выборах таких граждан. Также к работе подключатся волонтеры, которых отрядят на каждый избирательный участок (как планируется, не менее 5 человек на УИК). Добровольцы будут проверять помещения для голосования на соответствие «доступной среде» и помогать людям с ограниченными возможностями и престарелым пенсионерам добираться до участков. Такой подпроект получил название «Добровыборы».

Пока единственная новация «Общественного контроля» заключается в присутствии нейтральных общественных наблюдателей на каждом из 2,5 тысяч избирательном участке в Свердловской области. Однако, пока неизвестно ни количество участников ОК, ни сроки их обучения для работы на выборах президента.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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