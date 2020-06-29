Наблюдатели «Голоса» заявили о масштабном принуждении к голосованию – ЦОН все отрицает (ФОТО)

Наблюдатели от движения «Голос» заявляют о масштабном принуждении бюджетников и работников крупных предприятий в Екатеринбурге к участию в голосовании по поправкам в Конституции РФ. В течение пяти дней на плебисцит приходят избиратели с направлениями с места работы и просят членов УИК поставить отметку на их листах – иногда в агрессивной форме. Это работники подразделений УВЗ, ЛСР, Уральского театра эстрады, Уральского центра народного искусства, Областной наркологической больницы, других государственных учреждений.

«По данным наших наблюдателей, на одних участках приходят до 50% избирателей с направлениями, на других – около 10%. Все они требуют поставить отметку на этом документе, а если получают отказ, то начинают скандалить с членами УИК. То есть, людям нужна эта отметка для отчетности перед работодателем. С применением админресурса в таких масштабах мы сталкиваемся впервые. Даже на президентских выборах такого не было», – рассказал «Новому Дню» координатор «Голоса» на Урале Александр Грезев. По его оценке, доля голосующих по направлениям может составить не менее одной трети от всех участников плебисцита.

Напомним, в избирательной комиссии Свердловской области не считают нарушением выдачу направлений по месту работы. В пресс-службе ИКСО отмечали, что это делается, чтобы развести потоки избирателей и не допустить очередей на участках. Центр общественных наблюдателей также выступил с опровержением: «Руководитель центра общественных наблюдателей Свердловской области Татьяна Мерзлякова связалась с руководителями некоторых предприятий. Информация о требованиях работодателей приносить с избирательных участков какие-либо документы с целью принуждения не находит подтверждения. Татьяна Мерзлякова еще раз обратила внимание: направления выдаются для разведения потоков и соблюдения мер противоэпидемической безопасности, в самих направлениях нет ничего плохого. Если же конкретные факты давления на работников (например, угрозы) подтвердятся, ответственность грозит работодателю».

Александр Грезев полагает, что участие в голосовании по направлениям работодателей будет продолжаться до 1 июля. В среду – основной день плебисцита – придут обычные граждане с независимым волеизъявлением. По мнению собеседника, итоговая явка в Екатеринбурге может дойти до 50%. Напомним, что за четыре дня голосования в уральской столице участки посетили только 18% избирателей, что в два раза ниже общих показателей явки по России.

Фото наблюдателя «Голоса» с УИК №1639, сервис «Карта нарушений»

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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