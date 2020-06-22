В Екатеринбурге работникам предприятий раздают направления на голосование по Конституции

На сервисе «Карта нарушений» независимого движения «Голос» появилась информация о принуждении работников предприятия «Уралтрансмаш» к участию в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Автор сообщения указывает, что для отчетности сотрудникам выдают специальные направления в двух экземплярах. Один квиток остается в участковой комиссии, а второй с отметкой по явке возвращается по месту работы. Примечательно, что сотрудникам предлагают проголосовать в «досрочный» период – с 25 по 30 июня. В сообщении указано, что задачу по обязательной явке работников «Уралтрансмаша» ставили областные чиновники. «Новый День» направил запрос в пресс-службу предприятия для пояснений.

Аналогичная схема действует и для других предприятий и бюджетных учреждений. «В Екатеринбурге грубо нарушается федеральный закон о поправке в Конституцию РФ.Руководители предприятий и учреждений города принуждают своих сотрудников к участию в голосовании, отделы кадров выписывают документ, направляют в определенный день на избирательный участок для голосования и заставляют вернуть обратно документ с отметкой избирательной комиссии о том, что работник проголосовал», – рассказал анонимный избиратель на «Карте нарушений».

В областном избиркоме «Новому Дню» пояснили, что направления работникам выдаются для разведения потоков избирателей для минимизации рисков заражения во время голосования. «Избирательная комиссия Свердловской области проводила информационную работу по разъяснению возможностей для граждан принять участие в общероссийском голосовании до 1 июля, голосовании на дому и т.д. В том числе информация направлялась в адрес руководителей предприятий и учреждений, с просьбой довести ее до коллективов и, по возможности, предложить людям проголосовать в один из дней в досрочный период. Это сделано для того, чтобы развести потоки людей на участках для голосования по времени, избежать скопления большого числа людей в УИКах, максимально снизить риски, имеющиеся в связи с эпидобстановкой. При этом направления и, в частности, указанная в них дата голосования, носят исключительно рекомендательный характер. Окончательное решение о том, когда и где голосовать – за гражданином», – сообщили агентству в пресс-службе ИКСО.

Ранее на условиях анонимности бюджетники рассказали «Новому Дню», что их не просто принуждают к голосованию, но также требуют привести на участок двух-трех родственников или друзей. Списки с фамилиями работодатели собирали в начале июня. Спустя несколько дней дискуссия о добровольно-принудительном участии в плебисците развернулась в комментариях в инстаграме губернатора Евгения Куйвашева. Глава региона, к слову, отреагировал на жалобу своей подписчицы. «Считаю очень важным, чтобы каждый житель региона обозначил свою гражданскую позицию по поправкам. И мотивацией должна быть, конечно, не угроза лишения премии – здесь я обращаю внимание всех работодателей на соблюдение действующего законодательства», – написал тогда Куйвашев в «сториз» своей страницы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.06.20

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