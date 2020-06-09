Праздник, «обязаловка», драматургия – как власть будет повышать явку на голосовании по Конституции

В Свердловской области началась мобилизация бюджетников для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Госслужащие и муниципальные работники получили задание привести на участок как минимум двух сторонников, рассказал «Новому Дню» источник в одной из бюджетных организаций. Списки с фамилиями требовали подать до 6 июня. Добровольно-принудительное участие в плебисците подтвердили и несколько екатеринбуржцев, которых агентство опросило на улице. «Я обязан придти. У меня мама – госслужащая», – рассказал один из прохожих.

Екатеринбуржцы о грядущем голосовании по поправкам в Конституцию Ранее сообщалось, что регионы должны обеспечить явку на голосование по изменениям в Конституции не менее 60%. Свердловская область ориентируется на показатель 65%, что косвенно подтверждает правительственный заказ на печать благодарственных грамот для участников голосования. Для привлечения избирателей на участки также рассматривается вариант использования розыгрыша призов по примеру Красноярского края, где запустили викторину на знание Конституции. По крайней мере, такое обсуждение сейчас идет в свердловском правительстве, сообщило издание Znak.com со ссылкой на собственный источник. По данным «Нового Дня», речь идет о проведении некоего мероприятия праздничного формата на территории Екатеринбурга. Однако руководитель аппарата мэрии и член городского избиркома Илья Захаров сообщил агентству, что на голосовании по Конституции «праздничных акций точно не будет». В пресс-службе областного избиркома пояснили, что организаторы викторин и фестивалей не обязаны согласовывать свои действия с избирательной комиссией, если их мероприятия проходят за границами избирательных участков.

Опрошенные агентством эксперты отмечают, что власть будет использовать все способы мобилизации избирателей для достижения необходимого порога явки. «В самой процедуре голосования есть достаточно большие послабления – семь дней работы участков, голосование на дому. Все это открывает возможности для увеличения явки. А при, так сказать, нестационарных формах голосования – во дворах, уличных палатках – можно организовать какой-нибудь праздник и тем самым привлечь избирателей, – рассказал политтехнолог Алексей Швайгерт. – Будет и мобилизация бюджетников, работников крупных промышленных предприятий. Но есть издержки такого инструмента, потому что в добровольно-принудительном порядке люди могут голосовать «с фигой в кармане». К тому же этот способ более приемлем на обычных выборах, где есть конкуренция между кандидатами и партиями. На голосовании по поправкам в Конституцию будет другая атмосфера. Основной тон задает федеральная повестка, которая будет подстегивать самые глубинные настроения избирателей, играть на теме страхов и ценностей. Агитация будет подана в упаковке значимой национальной идеи. К примеру, «я голосую за Конституцию, потому что не хочу таких погромов как в Америке». Думаю, что до 1 июля мы увидим еще немало драматургических ходов и нагнетания истерии, чтобы повысить явку».

Политолог Сергей Мошкин считает, что Свердловской области будет трудно набрать необходимые 60% явки, в том числе из-за традиционных протестных настроений жителей Екатеринбурга. «Явка – это принципиальный показатель для региональной власти, поэтому задействуют все мобилизационные технологии. Но народ сейчас озлоблен после карантинных ограничений, и эта злость копится. Кстати, именно поэтому Кремль торопится с проведением голосования по Конституции. Если бы его перенесли на осень, то и с явкой, и с итогами было бы еще хуже», – отметил собеседник агентства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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