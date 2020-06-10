В мэрии обсуждают вопрос о проведении лотереи в дни голосования по поправкам

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский дал понять, что какие-то развлекательные мероприятия для привлечения граждан на голосование по поправкам в Конституцию все-таки будут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшнем брифинге градоначальник заявил: «Решения по тем или иным розыгрышам и лотереям мы на сегодня обсуждаем». По его словам, окончательно город определится с этим вопросом в ближайшее время.

Также Александр Высокинский заявил, что одновременно с голосованием по поправкам в Екатеринбурге состоится опрос по присвоению ему звания «Город трудовой доблести».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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