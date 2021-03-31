Совет Федерации поддержал «обнуление» для президента Путина

Нынешний глава российского государства Владимир Путин может вновь претендовать на два президентских срока. Совет Федерации одобрил изменения в законы о выборах и референдумах в связи с внесенными ранее поправками в Конституцию России.

Положение Основного закона страны ограничивает число сроков, когда одно и то же лицо может занимать должность президента, но «без учета числа сроков, в течение которых это лицо занимало эту должность на момент вступления в силу соответствующей поправки к Конституции РФ, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением».

Согласно утвержденным поправкам, президентом может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Кроме того, одобренный закон расширяет перечень ограничений, которые не дадут возможность гражданину рассчитывать на мандат депутата Госдумы.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 31.03.21

Насчитали миллиарды: Всемирный банк назвал главных должников России. / Совет Федерации одобрил: наркотическое опьянение теперь не говорит о причастности к наркосбыту. / В Италии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»