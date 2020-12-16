«Для стабильности политической системы»: СовФед одобрил резонансные поправки о пожизненном сенаторстве

Совет Федерации одобрил поправки в законы о порядке формирования верхней палаты парламента и статусе сенатора. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документы были поддержаны единогласно.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас подчеркнул, что хотя законопроекты были внесены президентом РФ, в подготовке документов участвовали и комитеты верхней палаты парламента, а также профильный комитет Госдумы. «Поскольку меняется процедура и расширяется перечень оснований для прекращения полномочий сенатора и проведения парламентской проверки, нам, наверное, надо наши внутренние какие-то документы привести в соответствие с положениями закона», – обратился Клишас к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

«Оба закона послужат общей стабильности политической системы, – подчеркнула директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, соавтор поправок к Конституции Талия Хабриева. – А в нынешних условиях это не меньшая ценность, чем самые демократические элементы политической системы».

Закон о поправках в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы» единогласно одобрили 140 сенаторов, изменения в закон «О порядке формирования Совета Федерации» – 141, против также не голосовал никто.

Напомним, ранее в Госдуме фракция КПРФ выступила против этих законопроектов. Представители компартии заявили, что верхняя палата парламента превращается не просто в «место почетной ссылки», а в «дом престарелых».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.12.20

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