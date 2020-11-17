«Дом престарелых» для пожизненных сенаторов: Госдума одобрила изменения для Совета Федерации

Фракция КПРФ в Госдуме в одиночку выступила против законопроектов, изменяющих по предложению президента РФ порядок формирования Совета Федерации и статус его членов. Представители компартии заявили, что верхняя палата парламента превращается не просто в «место почетной ссылки», а в «дом престарелых». Депутаты подчеркнули, что на самом деле «это место должно быть избираемым живым органом», на что получили «конституционную» критику со стороны «Единой России», полпреда президента и спикера Госдумы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представляя документ, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников кратко доложил об изменениях, которые вводятся президентскими проектами законов. В частности, в России будет три источника формирования СовФеда, пожизненно в нем смогут заседать 7 сенаторов, предложенных главой государства. «Это право, а не обязанность президента, и он может воспользоваться по своему усмотрению», – уточнил Крашенинников.

Кроме того, расширяется перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата – так, в список вводится утрата сенатором гражданства или приобретение подданства либо вида на жительство иностранного государства.

Комментируя эти нормы будущего закона, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов сразу же указал на несогласованность в законопроекте. «Одни члены Совета Федерации наделяются полномочиями, а вторые назначаются за выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности, – обратил внимание он. – Это вообще похоже уже на какой-то пожизненный титул. И ведь у нас даже у президента есть ограничения, если он по состоянию здоровья не способен выполнять свои обязанности, а тут получится, что эти люди, наделенные пожизненно, не смогут ничего делать, но все равно будут являться носителями этого статуса».

Вместе с тем, как отметил Иванов, замена термина «член Совета Федерации» на «сенатор» происходит не во всех статьях Конституции, и в итоге не являющиеся членами СовФеда сенаторы не будут иметь права одобрять законы и вносить поправки.

Крашенинников признал, что поправки внесены не во все статьи Конституции, где упоминаются члены верхней палаты парламента, «так как с помощью этой процедуры вносить их было нельзя… да и не нужно». Однако сенаторы получат все полномочия членов СовФеда, заверил он.

Что касается пожизненного сенаторства, то, как пояснил Крашенинников, «человек, обладающий большими знаниями, и человек, который занимал должность президента, и с его знаниями и нужностью может помочь стране». «Здесь все грамотно, и нет никаких противоречий», – сказал он.

Между тем, дискуссия только начиналась. «Совет Федерации – это же не дом престарелых, – обратил внимание, в свою очередь, депутат от КПРФ Николай Харитонов. – Мы пережили то время, когда члена ЦК КПСС в гробу выносили из кабинета, а он кричал «дайте, оставьте, еще поработаю». Мне кажется, вот это выражение «пожизненно» у народа сразу [будет ассоциироваться] – дом престарелых что ли Совет Федерации?»

«Было бы уместным подчеркнуть, что опыт и мудрость с годами приобретаются, – прокомментировал реплику Харитонова спикер Госдумы Вячеслав Володин. – Николай Михайлович, вы не юноша, вам за 70, и вас отсюда никак никто не вынесет. Вы были и депутатом Верховного совета. Вы специально эту дискуссию инициировали, чтобы мы вашу биографию изучили?»

В то же время Володин предложил коллегам взглянуть происходящее в США и Китае – «страны, которые многого добились, уважают опыт и мудрость».

Тем не менее, коллега Харитонова по фракции КПРФ Алексей Куринный, взяв слово для выступления, с думской трибуны назвал Совет Федерации «местом почетной ссылки», подчеркнув, что на самом деле «это место должно быть избираемым живым органом». Переименование членов СовФеда в сенаторы «как-то хитро прошло», отметил парламентарий: «Сенаторы есть, а сената, к сожалению, нет». Куринный предположил, что авторы законопроекта могли равняться на Нигерию, Руанду, Королевство Камбоджа или Конго, где тоже есть сенаторы.

Представители фракции КПРФ выступили категорически против пожизненного сенаторства, усмотрев в этом четкий элемент формирования в РФ иерархической структуры общества. «Если этот орган, который должен представлять государственную власть, он должен избираться, а не быть пожизненным», – констатировал Куринный.

По вопросу ценза оседлости тоже возникли замечания. «Ты прокурор на моей территории, сиди поспокойнее, и я, губернатор, через пять лет отправлю тебя в Совет Федерации в качестве благодарности», – пояснил депутат, отметив, что Госдума закладывает данным законопроектом возможности таких коррупционных нарушений.

В заключение Куринный напомнил, что в «ненавистном США» одна треть членов сената была переизбрана в ходе последней избирательной кампании. «Фракция КПРФ не будет поддерживать оба законопроекта», – заключил он.

Спикер Госдумы попытался одернуть коммунистов, которые принялись аплодировать своему коллеге. «В Совете Федерации очень много уважаемых людей, которые прошли выборы и работали на разных должностях. Это орган власти такой же, как Государственная дума. Когда мы так резко выступаем, причем это политическое выступление, мы должны понимать, что это явно не пойдет на пользу, причем и Государственной думе», – предупредил Володин.

Депутат от «ЕР» Олег Морозов, выйдя на трибуну после Куринного, заявил, что «попробует отреагировать» на тезисы коммуниста. Представитель партии власти прояснил, что законопроекты о СовФеде вытекают из Конституции, «за которую уже проголосовал народ». То, что в палате появляется представительство президента РФ – это очень хорошо, подчеркнул парламентарий, а в итоге свел все к уважению к институту президентской власти и «укреплению общефедерального статуса палаты под названием Совет Федерации».

Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, в свою очередь, отметил, что любой орган госвласти должен мечтать, чтобы в его рядах находились бывшие президенты и верховные главнокомандующие. «Разве правильно, что наши бывшие президенты разъезжают по миру, какие-то гранты получают, рекламой занимаются. Не всегда ему будет сахар, будет и кнут», – сказал он, пояснив, что намекает на президента СССР Михаила Горбачева.

Нилов предложил назвать Совет Федерации «фракцией президента», а включить в его состав, по мнению парламентария, нужно премьеров, министров иностранных дел и обороны. «Я бы это прямо прописал. Это те люди, которые нужны», – пояснил он. После этого Нилов поинтересовался, какие могут быть выборы в условиях ковидной войны, раскритиковал западную демократию и предложил «назначать этих людей – это лучше, чем вот так избирать».

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов со своей стороны заявил, что «сенатор» звучит красивее и удобнее, чем «член Совета Федерации», и обратил внимание, что в верхней палате парламента успешно работают представители от всех думских фракций, но про пожизненное сенаторство не упомянул. Парламентарий заверил, что ЛДПР целиком поддерживает оба законопроекта.

В заключительном слове спикер Госдумы напомнил, что Совет Федерации в разное время возглавляли представители разных политических сил – в частности, несколько лет назад спикером верхней палаты был нынешний глава фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов.

Представитель президента в Госдуме Гарри Минх не преминул выразить сожалению по поводу позиции КПРФ, и назвал некорректной «попытку поиграть терминами». «Недопустимо так себя в дискуссии вести, это неправильно!» – сказал он, допустив в итоге, что «красные» не хотят соблюдать Конституцию РФ. «Нельзя быть должностным лицом РФ, требовать соблюдения Конституции от других, в то же время, заявляя фракционно, что она вам не нравится», – подчеркнул Минх.

При этом полпред президента оставил коммунистам лазейку, предположив, что депутат Куринный в своем выступлении мог выразить личную позицию, а не мнение всей фракции.

После публичной порки коммунистов Володин объявил голосование. Итог был предсказуем: первый законопроект поддержало 356 депутатов, против проголосовало 39, еще двое воздержалось. По второму документу в поддержку высказалось 357 парламентариев, против 40, воздержалось трое.

«Законопроект принят в первом чтении», – заключил Володин.

Москва, Татьяна Дорофеева

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