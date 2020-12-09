По «просьбе» Путина: Госдума приняла «феодальный закон»

Сегодня Госдума в окончательном чтении приняла закон о порядке формирования Совета Федерации и поправки закон о статусе членов верхней палаты парламента. Как передает корреспондент РИА «Новый День», одно из нововведений предполагает пожизненное сенаторство, что вызвало резкое возмущение фракции КПРФ, назвавшей это «феодализмом».

Представляя документы, глава комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников напомнил, что поправки в Конституцию анонсировал президент РФ в своем ежегодном послании к Федеральному собранию 15 января, и предложил коллегам поддержать законопроекты, внесенные во исполнение Основного закона страны.

Однако представители КПРФ указали на некоторые «логичные и правильные» изменения к законопроектам, которые были отвергнуты «единороссами». В частности, как пояснил депутат Алексей Куринный, речь идет о предложении коммунистов запретить сенаторам и депутатам иметь имущество за рубежом. «Логично и понятно всем, кроме представителей фракции «Единая Россия», – отметил парламентарий.

В то же время, по его словам, основная претензия коммунистов касается преобразования статьи закона, которая сейчас запрещает членство в Совете Федерации лицам, судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления. В новой версии закона они смогут быть сенаторами. «Такая возможность появляется. Я не думаю, что президент об этом просил или настаивал, – подчеркнул Куринный. – Почему предоставляется возможность работы в Совете Федерации лицам, осужденным за изнасилования, педофилию, прочие тяжкие и особо тяжкие преступления? Отсидел, сняли судимость, через 15 лет – вперед, можешь быть сенатором «с безупречной репутацией». По тяжким преступлениям – то же самое. Зачем это сделано – никто не объясняет, просто идет тупое голосование».

Возможность назначать сенаторами от регионов экс-руководителей правоохранительных органов в КПРФ назвали коррупционным механизмом – «бомбой, которая может быть заложена под взаимоотношения органов исполнительной власти и правоохранительных органов, которым в качестве компенсации за работу [губернатор] сможет предложить пост в Совете Федерации».

«Пожизненные сенаторы – вообще отдельный институт! – возмущенно заявил Куринный. – Лорды, пэры… мы докатились до пожизненных сенаторов, и какие бы они заслуженные ни были, это пережиток! Это феодализм, который сегодня предлагается внести в наш закон».

Несмотря такие аргументы, закон «О порядке формирования Совета Федерации» был принят при 358 голосах «за» и только 37 против. Воздержавшихся не было.

Закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы» одобрило также 358 парламентариев, против голосовало 40.

В общей сложности во исполнение новых конституционных норм было внесено 25 законов, из них 19 – главой государства.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.12.20

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