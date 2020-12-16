«Логическое следствие иммунитета» главы государства: Совет Федерации утвердил гарантии экс-президенту

Закон о повышенных гарантиях неприкосновенности экс-президенту России одобрен Советом Федерации без вопросов и возражений. Правда, при голосовании полного единодушия не получилось: один из сенаторов все-таки решил воздержаться.

В докладе о сути нового закона глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас пояснил, что новшество «является логическим следствием иммунитета, предоставляемого действующему президенту». Сенатор обратил внимание, что «вопрос о том, по какой процедуре лишить неприкосновенности президента, который уже прекратил исполнение своих полномочий, и сейчас содержался в законодательстве».

«Та процедура, которая была – она намного менее прозрачна, – заявил Клишас. – И я напомню, что она инициировалась только руководителем Следственного комитета. Сейчас это процедура исключительно парламентская с участием таких органов власти, как Верховный суд и Конституционный суд РФ».

Вопросов по поводу серьезного расширения гарантий неприкосновенности бывшему главе государства не вызвал у сенаторов ни одного вопроса.

Документ был одобрен 136 голосами при одном воздержавшемся.

Согласно новому закону, бывший президент РФ не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску или допросу. Неприкосновенности его сможет лишить только Совет Федерации на основании обвинений в особо тяжком преступлении, выдвинутых Госдумой и подтвержденных Конституционным и Верховным судом. Неприкосновенность распространяется на жилые и нежилые помещения, принадлежащие президенту, его транспорт, багаж, переписку.

Москва, Татьяна Дорофеева

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