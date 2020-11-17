«Не нравится Конституция – на выход!» Полпред президента в Госдуме предложил депутатам от КПРФ сложить полномочия

Сегодня в Госдуме при обсуждении поправок в закон «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» произошел громкий скандал. Как передает корреспондент РИА «Новый День», полномочный представитель главы государства в Госдуме Гарри Минх предложил депутатам от КПРФ, выступившим против таких изменений, сложить полномочия и идти на улицу.

Докладчик по вопросу – глава профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников обратил внимание, что 4 июля вступили в силу поправки в Конституцию РФ, а новый законопроект предложен в их развитие. «Нужно сделать все, чтобы человек, который уходил со своей работы, обладал этой неприкосновенностью, и государство должно признавать и роль главы государства, и его роль после того, как этот человек перестал быть президентом РФ», – заявил он.

Согласно этой инициативе, бывший президент РФ не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности или задержан, арестован, подвергнут обыску или допросу. Неприкосновенности его сможет лишить только Совет Федерации на основании обвинений в особо тяжком преступлении, выдвинутых Госдумой и подтвержденных Конституционным и Верховным судом. При этом Крашенинников выразил надежду, что эта норма не понадобится.

В ходе обсуждения депутат от КПРФ Денис Парфенов поинтересовался, сможет ли предлагаемыми гарантиями воспользоваться первый и последний президент СССР Михаил Горбачев – поскольку Российская Федерация является преемником Советского Союза. Оказалось, что Горбачеву дополнительные гарантии неприкосновенности не полагаются, поскольку в законопроекте прямо указано, что речь идет именно о президенте РФ, прекратившем свои полномочия. «Все-таки прозвучало это как переживание, и потом от партии КПРФ, вы же правопреемники КПСС, – заострил внимание на вопросе спикер Госдумы Вячеслав Володин. – Не пропустим таких решений».

«Разумеется, никакой заботы о первом президенте СССР в моем вопросе не было», – заверил Парфенов, отметив, что Горбачев должен понести ответственность за свои действия.

«Вы можете привести примеры стран, где существуют подобные механизмы защиты неприкосновенности экс-президента?» – задал, в свою очередь, вопрос депутат от КПРФ Алексей Куринный. Крашенинникову пришлось обратиться за помощью к соратнице по разработке поправок к Конституции академику РАН Талии Хабриевой, однако это не помогло. «Я ко второму чтению вам дам список стран, где это есть», – пообещал в итоге Крашенинников.

Новый законопроект горячо поддержала фракция «Справедливой России». Депутат этой фракции Олег Нилов, агитируя коллег поддержать нововведение, напомнил об украинском и молдавском опыте. По его словам, отсутствие неприкосновенности для президента Виктора Януковича привело к разрушительным последствиям для Украины. «Гражданские войны, а результатов нет, они печальные. Я не говорю, что только от этого, но и в этом есть причина, – заявил Нилов. – Грузия. Саакашвили убежал гастролировать по миру, за ним тянется шлейф скандалов. Армения. Пашинян пришел к власти. И с чего начал? С того, что Роберта Кочаряна надо посадить. И посмотрите, чем закончилось? Киргизия. Молдова. Вот пришла Санду: люстрация, чистки, охота на ведьм». Спасением от этого может стать сверхзащита экс-президенту, считает парламентарий.

«Не вижу никаких противоречий в том, чтобы предоставить и нашим президентам такую защиту, – заявил депутат. – Как пел один представитель демократического сообщества: «Не будем прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас».

Между тем депутат от КПРФ Юрий Синельщиков со своей стороны обратил внимание, что экс-президент не несет никакой ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. «Никакой! Даже если он будет совершать каждый день по преступлению, – подчеркнул парламентарий. – А чтобы привлечь к ответственности за тяжкие, особо тяжкие и госизмену, надо пройти целую процедуру, которую практически пройти будет нельзя».

В итоге Синельщиков подчеркнул, что фракция КПРФ не может поддержать такие поправки.

Позицию собственной фракции ЛДПР не поддержал Сергей Иванов, который напомнил о том, что мнения у депутатов даже в одном объединении могут быть разными. Парламентарий поинтересовался у коллег, слышал ли кто-то из них про норму о неприкосновенности бывшего главы государства в послании президента Федеральному собранию. «Если не дай бог изменится ситуация и придут другие люди, плевать они хотели на то что вы приняли, на то что проходило так называемое народное голосование, – предупредил Иванов. – Все в одночасье будет изменено, и вы же здесь будете голосовать «за» и поддерживать, как уже было! Как из партии КПСС люди убегали в другую партию, я уже видел это на своем веку».

«У меня рука не поднимается проголосовать за подобные вещи, – заявил Иванов. – Я не верю, что наш президент так боится, что он потом просто не сможет ходить по улицам, здороваясь с людьми. Порядочный человек так не будет делать. <…> Вы сейчас пожизненных [сенаторов] будете назначать, а потом вообще введете дворянскую систему и крепостное право. Все к этому идет».

Оказалось, что единства нет и во фракции КПРФ. Депутат и кинорежиссер Владимир Бортко заявил, что «у человека, который находится на вершине власти, должны быть развязаны руки», с жаром поддержав дополнительные гарантии неприкосновенности бывшему президенту.

Жирную точку в обсуждениях поставил полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх, который заявил, что депутатам, не согласным поддержать законопроект, нужно сложить полномочия. «Не нравится Конституция – ну закрывайте вы эту работу, идите на улицы. Там вы найдете себе соратников, только это совсем другие люди будут. Я говорю о добровольном сложении полномочий. Вы обязаны Конституцию соблюдать, вы обязаны принимать решения в рамках Конституции. Вы под этим подписываетесь, когда идете на выборы. Если вы не готовы это выполнять, вы тогда четко должны видеть свои перспективы. Поменялась Конституция, не устраивает она в какой-то части вас – принимайте решения. Не надо половинчато смотреть на вещи», – заявил он под одобрительные реплики спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Этот закон нужен не для экс-президентов. Этот закон нужен для нормального развития общества», – заявил, в свою очередь, Крашенинников, который в первой части сегодняшнего пленарного заседания Госдумы сам попал под жесткую критику после попытки «продавить» закон, который позволяет изымать детей из семьи за 24 часа.

В результате в первом чтении дополнительные гарантии бывшему президенту РФ одобрили 357 депутатов, против проголосовали 37, воздержавшихся не было.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.11.20

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