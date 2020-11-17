«Все возмущены»: спикер Госдумы устроил выволочку авторам законопроекта об изъятии детей из семьи

Скандальный законопроект об изъятии детей из семьи в 24 часа был одобрен профильным комитетом Госдумы под руководством Павла Крашенинникова, который также является соавтором документа, с нарушением регламента. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, подчеркнув, что такие действия недопустимы.

«Члены Совета [Госдумы] сошлись во мнении, что надо законопроекты, которые затрагивают права граждан, очень подробно обсуждать, обязательно должен быть диалог с родительским сообществом, с экспертным сообществом, Общественной палатой», – отреагировал Володин на заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что законопроекты, которые «будоражат общественное мнение», должны отсеиваться на уровне комитетов.

«Решение комитета [по государственному строительству и законодательству] было принято опросным путем, – отметил спикер Госдумы, и обратился к соавтору документа, главе комитета Павлу Крашенинникову. – Мы вчера об этом говорили, все возмущены и считаем, что это недопустимо, Павел Владимирович. Это недопустимо, уважаемые председатели комитетов. Какие бы вопросы вы в будущем ни рассматривали, но только очное участие депутатов, если речь идет о наших гражданах. Если мы говорим о вопросах резонансных, а вопросы семьи, детей у нас очень важные, поэтому давайте бережно относиться к людям».

«К нам много было обращений и мы вынуждены были вмешаться, сняв этот законопроект на Совете – потому что в принципе был нарушен регламент рассмотрения», – подчеркнул Володин, отметив, что в Госдуму обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл с просьбой внимательно отнестись к инициативе глав двух парламентских комитетов.

«Еще раз хочу обратиться к председателям комитетов, чтобы они более ответственно относились к исполнению обязанностей. Надеюсь, что у нас больше такое не повторится», – заключил он.

Напомним, скандальный законопроект об изъятии детей из семьи без решения суда, внесенный Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом, был снят из повестки дня заседания Государственной думы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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