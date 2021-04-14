«Сейчас у нас есть все…» Госдума закрепила приоритет Конституции в Трудовом, Земельном и Жилищным кодексах

Сегодня Государственная дума в третьем окончательном чтении приняла поправки в Трудовой, Земельной и Жилищный кодексы, которые закрепили приоритет Конституции РФ над международными актами. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», документы были приняты 396 и 394 голосами «за, воздержавшихся и голосовавших против – не было.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это важным событием. «В развитие норм Конституции мы приняли вами закон, где закреплено положение, что наша Конституция имеет приоритет над международными актами. Это событие для нас крайне важное. До этого решения, которые мы были вынуждены исполнять, могли нанести ущерб нашей стране. Сейчас у нас есть все, чтобы защитить суверенитет и права наших граждан», – заявил он.

Напомним, конституционная реформа закрепила положение, согласно которому решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в истолковании, противоречащем Конституции, не подлежат исполнению в РФ.

Как сообщал «Новый День», в январе 2020 года президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов, комментируя конституционную реформу, обращал внимание, что вопрос о главенстве законов РФ над международными – один из ключевых. «Получается: Запад нам не указ, нам указ – Басманный суд. Причем, как цинично было сказано: если международный суд как-то ущемит права и свободы российских граждан – у меня сразу всплывает в уме санкционный список – то со всеми усилиями, постановлениями, призывами Госдумы, вся эта российская в высоком смысле государственная машина будет отстаивать права простых российских граждан – Дерипаски, Ротенберга и далее по списку. Я о них в качестве примера говорю», – пояснял Минтусов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 14.04.21

«Пожелаем успехов!» Жириновский заявил об уходе Зюганова с поста лидера КПРФ. / Ростуризм открыл горячую линию в связи с приостановкой рейсов в Турцию и Танзанию. / «Ну это ненормально!..» В Совете Федерации констатировали кризис в Калмыкии, где один киловатт стоит больше 10 рублей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»