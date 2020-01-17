Защита олигархов и правовой беспредел: Россия вступает в эпоху «басманного» правосудия

Президент РФ Владимир Путин совершает «конституционный переворот», предложив идею пересмотреть 15 статью Основного закона страны, которая пока предусматривает главенство международного права над национальным. С одной стороны, это может быть направлено на защиту олигархов, попавших с санкционные списки на Западе, с другой – удар по политическим противникам внутри страны. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», было высказано накануне на пресс-конференции в Москве.

Как считает глава «Левада-Центра» Лев Гудков, тезис о главенстве национального права был одним из наиболее важных в послании президента. «Это, вообще говоря, конституционный переворот. Все наши международные договоры предполагают включение в международные положения права. А мы имеем дело с суверенной властью, которая вправе устанавливать свои законы любым образом. Это означает ослабление всех других структур», – считает он.

Президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов со своей стороны согласился, что вопрос о главенстве собственных законов РФ над международными – один из ключевых. По его оценке, такое изменение Конституции, в первую очередь, направлено на защиту интересов большого бизнеса.

«Получается: Запад нам не указ, нам указ – Басманный суд. Причем, как цинично было сказано: если международный суд как-то ущемит права и свободы российских граждан – у меня сразу всплывает в уме санкционный список – то со всеми усилиями, постановлениями, призывами Госдумы, вся эта российская в высоком смысле государственная машина будет отстаивать права простых российских граждан – Дерипаски, Ротенберга и далее по списку. Я о них в качестве примера говорю», – сказал Минтусов.

При этом он выразил сомнение, что это решение повысит инвестиционную привлекательность РФ в глазах иностранных инвесторов. «Как себя будут вести западные предприниматели? Раньше они шли в Россию и знали, что существует, например, арбитражный суд в Стокгольме, а сейчас они подписывают контракты, а в случае противоречий вопрос будет решаться в Басманном суде города Москвы. Легко представить, как повысится мотивация западного бизнеса работать в России, после того как это положение заработает», – отметил эксперт.

В комментарии РИА «Новый День» Минтусов обратил внимание, что такое изменение Конституции также может крайне негативно повлиять на ситуацию с правами и свободами россиян, которые пытаются с помощью публичных акций повлиять на власть.

«Скажет суд: «Наши приборы не показывают, что предприятие загрязняет окружающую среду, у вас, товарищи активисты-экологи, одна экспертиза, у нас – другая. Мы вашу экспертизу считаем неправомерной». Решение суда есть, и у экологов не будет возможности обращаться в международный суд. Это настолько опасно и настолько цинично… Или, представьте, в Москве проходит демонстрация, что не регистрируют кандидатов (на выборах) – суд посадил участника, обращаться некуда», – отметил политолог.

Таким образом, как прогнозирует эксперт, правовая ситуация в России будет крайне неблагоприятной. «Мы же суверенная страна, у нас тысячелетняя история, мы же не хуже в правах разбираемся… Что это они нам свое право советуют? Это очень плохая история», – заключил Минтусов.

Москва, Мария Вяткина

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