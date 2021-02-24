Рост цен и «колониальная экономика»: в Госдуме заявили о необходимости второго этапа реформы Конституции

В ближайшее время россияне снова столкнутся с ростом цен, что больше всего будет заметно в бедных регионах. По оценке экспертов, корень проблемы заложен в «недоразвитой и колониальной» экономической системе России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции в Москве даже прозвучало предложение о необходимости второго этапа конституционной реформы. Такую идею озвучил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров.

Профессор, доктор экономических наук Леонид Холод обратил внимание, что есть несколько причин для роста цен на продовольствие. «Что касается картофеля, моркови – здесь сезонные факторы: стоимость хранения нарастает и так далее. К весне подобные овощи дорожают. Но у подорожания есть и общие причины – обесценивание рубля. На нашем рынке, несмотря на импортозамещение, присутствует довольно большое число импортной продукции, которая, так или иначе, давит на цены. Кроме этого, огромное число овощей у нас выращивается из импортных семян с применением импортного оборудования. Перерабатываются продукты тоже часто на импортном оборудовании, которое обслуживается импортными же запчастями», – пояснил он.

Холод отметил, что Россия – участник мирового разделения труда, что также сказывается на ценообразовании. «Если на внешнем рынке зерно дорожает, а зерно – это нулевая точка в масштабе цен в агропроме, это влияет на всю систему цен на продовольствия», – подчеркнул эксперт.

Кроме этого, по его оценке, оказывает влияние также экономический фактор. «В последние годы наблюдалось снижение доходов и покупательной способности. Есть такой экономический закон: чем ниже доходы населения, чем больше в потребительской корзине занимают продукты питания, тем быстрее дорожает базовый набор – сахар, масло подсолнечное, картошка, морковка, свекла, яйца. Нужно обратить внимание, что там, где доходы ниже, там и цены росли выше. Это связано с эластичностью спроса», – констатировал Холод.

Согласно его прогнозу, в этой ситуации с учетом внешней и внутренней конъюнктуры рост цен будет продолжаться. «То, что продовольственная инфляция превышает общую, – это закон. Цены будут расти. Эластичность будет влиять в одну сторону, о которой я уже сказал. Цены будут расти. Хотелось бы, чтобы они росли в пропорции с инфляцией, и не сильно отличались», – сказал экономист.

Как считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, нынешние процессы имеют более глубокую основу. «Если мы посмотрим на структуру цен на продовольственные товары, то увидим, что для крупных товаропроизводителей цена и доход формируются в международной юрисдикции, а российская – является только элементом формирования. Если посмотрим на структуру цен, то они формируются под влиянием макроэкономических показателей. И в этой структуре не поменялась только зарплата работников сельского хозяйства. Всё остальное поднялось. Даже если техника производится в России, откуда комплектующие, откуда инвестиционное сопровождение? Для компаний выгоднее заниматься экспортом… Уменьшается число товаров на полке и поднимается цена», – сказал Федоров.

По его оценке, проблема заключается в следующем: в однополярном мире Россия оказалась провинцией США. «Поэтому общие экономические правила у нас провинциальные – не мы формируем основные подходы этих правил. Мы, так или иначе, под них подтягиваемся, в том числе, в вопросе ценообразования. Мы зарабатываем в три-четыре раза больше на своих территориях, чем потребляем. Это пропорции, связанные с внешним фактором. Раньше это называлось колониальный статус страны. Сегодня этого названия избегают, говорят, что это «развивающаяся» страна. Но суть от этого не меняется. Мы кормим других за счет нашего статуса вспомогательной провинции», – заявил Федоров.

По его мнению, изменить эту ситуацию можно только через фундаментальные решения. «Правительство включило меры регулирования (цен), но они работают только в коротком периоде времени. Три месяца, максимум – полгода. Иначе в рыночной экономике поставщик предпочтет отказаться от поставок. Грубо говоря, макароны дешевых сортов для него становятся невыгодны, он начинает либо производить макароны дорогих сортов, либо уходить в другую отрасль. Это не сразу, но сказывается на наличии товаров на полках. Нам нужны меры другого характера. Нужно восстанавливать суверенитет страны», – уверен депутат.

По его словам, нужно перестраивать всю экономическую модель, менять механизмы инвестиционного характера, менять принципы работы Центрального банка, национализировать капитал и переводить его под российскую юрисдикцию. «А для этого нужно проводить судебную реформу, реформу собственности – то есть, весь комплекс мер, который намечался на референдуме прошлого года, но не был реализован», – пояснил Федоров.

С его точки зрения, поправки Конституции РФ, которые были одобрены в прошлом году, «не до конца сняли вопрос суверенитета». «То есть мы должны выходить на второй этап конституционной реформы, затрагивающий 1-2 главу. Проблемы роста цен отражают суть проблем российской экономики образца 1991 -1993 годов, которая не устраивает с точки зрения суверенитета и обеспечения национальных интересов. Второй этап реформы придется проводить. Только тогда мы решим проблемы, которые накопились как в экономике, так и в политике», – заключил он.

Москва, Александра Быстрицкая

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