«Вы делаете медвежью услугу президенту»: Госдума одобрила поправки, разрешающие Путину снова стать главой государства

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем чтении изменения в закон о выборах «в соответствие с поправками к Конституции», которые, в том числе, позволяют президенту Владимиру Путину вновь стать главой государства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция назвала происходящее «мухо-котлетными технологиями».

Согласно предложенным поправкам, президентом может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Отмечается, что требование об отсутствии иностранного гражданства не действует, если государство или его часть приняты в РФ. Также уточняются положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков.

В ходе обсуждения представители думской оппозиции заявили, что в процессе второго чтения в законопроект были добавлены положения, в том числе, процедурного характера, которые изменили сущность инициативы. В частности, депутат от «Справедливой России» Олег Нилов обратил внимание, что первая версия законопроекта и финальная – значительно отличаются.

«В первом чтении мы поддерживали. Но сегодня мы будем голосовать против, потому что в очередной раз мы видим демонстрацию мухо-котлетных или медово-дегтярных технологий. Сначала мы за благое дело голосуем, но какие в поправках в Конституцию были «переносные ящики» (для голосования)? Какие поправки были сделаны, чтобы сокращать сведения в бюллетене? Что вы делаете, почему вы мешаете и демонстрируете раз за разом такие технологии? Вы делаете медвежью услугу, в том числе президенту, потому что он говорил об одном, а вы подстраиваете технологические вещи, которые вам удобны, чтобы прийти к нужному результату», – возмутился Нилов.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев также заявил, что его фракция против законопроекта в данном виде. «Право заменяется на целесообразность», – констатировал он.

Тем не менее, документ был принят 345 голосами «за», 64 депутата выступили «против».

Москва, Александра Быстрицкая

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