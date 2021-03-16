российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 марта 2021, 12:29 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Законопроект о поправках в устав области принят в первом чтении единогласно

Депутаты заксобрания единогласно приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в Устав Свердловской области.

Перед народными избранниками выступил замгубернатора – руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников. Он напомнил, что поправки в устав вносятся в связи с принятыми изменениями Конституции РФ. Ни вопросов, ни возражений у депутатов не возникло.

Как уже сообщал «Новый День», из компетенции губернатора и заксо исключат полномочие по согласованию кандидатуры на должность прокурора Свердловской области. Теперь эта процедура проводится по-другому: генеральный прокурор РФ вносит президенту представление о назначении на должность областных прокуроров, а президент назначает их после консультаций с Советом Федерации.

Кроме того, как уже писал «Новый День», теперь в 112-й статье устава региона будет прописано, что органы государственной власти Свердловской области не только способствуют решению проблем семьи, материнства, отцовства и детства, но и содействуют защите института брака как союза мужчины и женщины.

В главе 84 «Административно-территориальные единицы Свердловской области» после внесения изменений появится Академический район Екатеринбурга. Также из устава области вычеркнут все упоминания об Уставном суде – он прекратит существование с 1 января 2023 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.03.21

Назначена дата суда над депутатом Коркиным, обвиняемым в убийстве по неосторожности. / Агрессивные собаки, нападающие на екатеринбуржцев, нашли укрытие у военных. / В Екатеринбурге сокращается число новых случаев коронавируса, за сутки выявили 34. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Профильный комитет заксо одобрил поправки в Устав Свердловской области

Метки / Конституционная реформа-2020

Рост цен и «колониальная экономика»: в Госдуме заявили о необходимости второго этапа реформы Конституции

«Логическое следствие иммунитета» главы государства: Совет Федерации утвердил гарантии экс-президенту

«Для стабильности политической системы»: СовФед одобрил резонансные поправки о пожизненном сенаторстве

По «просьбе» Путина: Госдума приняла «феодальный закон»

«Мы продолжаем традицию»: Совет Федерации одобрил закон о Госсовете

«Мы каждую фразу по пять раз переписывали». Клишас раскрыл подробности работы над законом о Госсовете

Госдума одобрила конституционные поправки в Семейный кодекс

Индексация пенсий для работающих пенсионеров: депутаты Госдумы от «Справедливой России» обратятся в Конституционный суд

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Политика, Россия, Конституционная реформа-2020,