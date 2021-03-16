Законопроект о поправках в устав области принят в первом чтении единогласно

Депутаты заксобрания единогласно приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в Устав Свердловской области.

Перед народными избранниками выступил замгубернатора – руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников. Он напомнил, что поправки в устав вносятся в связи с принятыми изменениями Конституции РФ. Ни вопросов, ни возражений у депутатов не возникло.

Как уже сообщал «Новый День», из компетенции губернатора и заксо исключат полномочие по согласованию кандидатуры на должность прокурора Свердловской области. Теперь эта процедура проводится по-другому: генеральный прокурор РФ вносит президенту представление о назначении на должность областных прокуроров, а президент назначает их после консультаций с Советом Федерации.

Кроме того, как уже писал «Новый День», теперь в 112-й статье устава региона будет прописано, что органы государственной власти Свердловской области не только способствуют решению проблем семьи, материнства, отцовства и детства, но и содействуют защите института брака как союза мужчины и женщины.

В главе 84 «Административно-территориальные единицы Свердловской области» после внесения изменений появится Академический район Екатеринбурга. Также из устава области вычеркнут все упоминания об Уставном суде – он прекратит существование с 1 января 2023 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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