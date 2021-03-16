До создания отдельного района Екатеринбурга «Академический» остался один шаг

Сегодня депутаты законодательного собрания Свердловской области приняли изменения в устав региона, которые, в том числе, закрепили на карте новую территориальную единицу – район Академический в Екатеринбурге. Теперь для официального завершения процедуры осталось внести изменения в устав города.

Когда поправки в основном закон Екатеринбурга будут приняты, это уже на техническом уровне запустит процессы, связанные с формированием инфраструктуры новой городской территории. Но это не означает, что сейчас никакая работа не ведется – в Академическом уже готовят всю базу для выделения в новый район.

«Сегодняшнее решение, изменения в устав области – важный шаг для района. Но надо понимать, что Академический растет органически, не дожидаясь, пока ему присвоят статус отдельной территории, – отметил сегодня заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области, член совета директоров АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Маслаков. – Ключевая задача – обеспечить доступность государственных и муниципальных услуг для жителей, которых здесь уже около 80 тысяч, как можно раньше. И уже сейчас мы двигаемся по пути создания материальной базы для района: весной для жителей Академического откроется большой офис МФЦ, на завершающей стадии проектирование взрослой поликлиники, детская уже построена, работает и будет еще расширяться. Со временем появятся ЗАГС, органы социальной защиты – это базовые объекты, необходимые в первую очередь».

Кроме того, главный застройщик района «РСГ-Академическое» уже получил от городских властей техническое задание и разрабатывает эскиз администрации будущего района. В перспективе в Академическом будут созданы все необходимые территориальные органы государственной власти: суды, прокуратура, военкомат и так далее. Ключевая административная инфраструктура района будет сформирована в 2023 году.

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении новому району Екатеринбурга наименования «Академический». Ранее, в декабре 2019 года депутаты заксобрания единогласно приняли проект решения гордумы Екатеринбурга о создании административно-территориальной единицы Свердловской области «Академический район Екатеринбурга».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 16.03.21

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