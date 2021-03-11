Профильный комитет заксо одобрил поправки в Устав Свердловской области

Комитет заксо по законодательству и общественной безопасности одобрил законопроект о поправках в Устав Свердловской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, поправки вносятся в связи с изменениями в Конституции РФ. Например, из компетенции губернатора и заксо исключат полномочие по согласованию кандидатуры на должность прокурора Свердловской области. Теперь эта процедура проводится по-другому: генеральный прокурор РФ вносит президенту представление о назначении на должность областных прокуроров, а президент назначает их после консультаций с Советом Федерации.

Кроме того, как уже писал «Новый День», теперь в 112-й статье устава региона будет прописано, что органы государственной власти Свердловской области не только способствуют решению проблем семьи, материнства, отцовства и детства, но и содействуют защите института брака как союза мужчины и женщины.

Впрочем, поправки в устав отражают и более приближенные к повседневной жизни свердловчан явления. Например, в главе 84 («Административно-территориальные единицы Свердловской области») после внесения изменений появится Академический район Екатеринбурга. Также из устава области вычеркнут все упоминания об Уставном суде – он прекратит существование с 1 января 2023 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 11.03.21

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