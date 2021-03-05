В уставе Свердловской области закрепят брак как союз мужчины и женщины

В заксобрание внесен законопроект о внесении в устав Свердловской области поправок для приведения его в соответствие с обновленной Конституцией.

В частности, теперь в 112-й статье устава региона будет прописано, что органы государственной власти Свердловской области не только способствуют решению проблем семьи, материнства, отцовства и детства, но и содействуют защите института брака как союза мужчины и женщины.

Впрочем, поправки в устав отражают и более приближенные к повседневной жизни свердловчан явления. Например, в главе 84 («Административно-территориальные единицы Свердловской области») после внесения изменений появится Академический район Екатеринбурга.

Кроме того, как уже писал «Новый День», из устава области вычеркнут все упоминания об Уставном суде – он прекратит существование с 1 января 2023 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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