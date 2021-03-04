Уставный суд Свердловской области наконец-то упразднят

С 1 января 2023 года будет прекращена деятельность Уставного суда Свердловской области. Это станет следствием изменения устава региона.

В пресс-службе заксо сообщили, что на ближайшем пленарном заседании (16 марта) внесение поправок в устав региона станет одним из приоритетных вопросов. «Изменения устава вызваны необходимостью его приведения в соответствие с новыми положениями Конституции РФ. Так, в подготовленных поправках речь идет об уточнении официального наименования должностных лиц, входящих в состав Совета Федерации, а также положений, касающихся процедуры назначения прокурора Свердловской области. Кроме того, с 1 января 2023 года намечено прекратить деятельность Уставного суда Свердловской области», – цитирует пресс-служба спикера Людмилу Бабушкину.

Вопрос целесообразности существования Уставного суда Свердловской области неоднократно поднимался в заксобрании. «Я уже давно доказывал с цифрами, что Уставный суд отжил свое и превратился в рудимент», – сказал сегодня «Новому дню» депутат Вячеслав Вегнер.

Как сообщал «Новый День», согласно декларациям о доходах за 2019 год, уставные судьи заработали на четверых 24 миллиона рублей, рассмотрев при этом два дела за весь этот период.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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