Областное заксобрание начало рассматривать материалы минфина об исполнении регионального бюджета за 2019 год. И уже появились первые вопросы к правительству, которое выделяет крупные суммы не на самые нужные, по мнению депутатов, статьи расходов. Об одной из таких затратных статей рассказал депутат Вячеслав Вегнер.

«Как обидеть пенсионерку и ребятёшек за миллион долларов из областного бюджета? Тут надо документы изучать – и на многое откроются глаза. Сейчас расскажу. Вдруг кто-нибудь не в курсе, но есть в Свердловской области замечательная штука: Уставный суд. Содержится эта организация за счет средств областного бюджета и решения принимает «Именем Свердловской области». То есть нас с вами. Поскольку прямо сейчас у меня в руках законопроект об исполнении областного бюджета за прошлый, 2019 год, могу точно сказать, во что он нам обходится.

Итак. 1. На денежное вознаграждение с учетом начислений судьям Уставного суда (их четверо!) потрачено 18 703,0 тыс. рублей.

2. На санаторно-курортное лечение, компенсацию расходов за неиспользованное санаторно-курортное лечение, лечение, приобретение медикаментов, оплату проезда к месту отдыха и обратно (четверым судьям!) ещё 927,3 тыс. рублей.

3. На содержание и обеспечение деятельности аппарата Уставного суда 30 887,0 тыс. рублей.

4. На выплату ежемесячного пожизненного содержания и предоставление социальных гарантий шести (!!!) судьям, пребывающим в отставке, и ежемесячной надбавки в размере пятидесяти процентов ежемесячного пожизненного содержания судьям, продолжающим работать, 18 541,0 тыс. рублей.

Итого 69 058,3 тыс. рублей. Ну, или миллион долларов, никак не меньше. Во что каждый судья обходится – сами посчитайте. Надеюсь, не голодают. Я много уж раз интересовался у великих мира сего: что же мы имеем на вложенный рубль? Сколько правосудия? Может, у меня глаз злой такой, что не видел? Всякий раз отвечали, что ты, дескать, не понимаешь, насколько важные и сложные дела они решают, какой высокой квалификации эти решения требуют, сколько сил и времени. Видать, сами ни разу не читали. Ибо вот что. Полный состав Уставного суда – пятеро судей, но сейчас в его составе всего четверо. Поэтому трудятся буквально на износ. Продукт, который производит всякий суд, – это решения, определения и постановления. Которые в обязательном порядке публикуются, так что любой гражданин может итоги прочитать и проверить. В прошлом, 2019 году, суд принял много решений. 2. Еще раз. Два прописью. Одно – в апреле, второе – в мае. После этого так изнемог, что следующий раз судьи собрались с силами только через год, в мае 2020-го, и приняли целое одно решение: об избрании из своих рядов заместителя к уже имеющемуся председателю. Неплохой результат за 12 месяцев, что уж там. А что же, что они нарешали в прошлом-то году? О чём те-то два решения, по полмиллиона долларов за каждое? Одно из них объемом 9 страниц, другое – 7. Напечатаны 14 кеглем, с междустрочным интервалом 1,15. Мотивировка под копирку, разнятся только заявители и оспариваемые акты. Вкратце и по существу содержание постановлений следующее.

Дело № 1. Заботливый отец отправил своих детей в санаторий «Маян», а потом обратился за частичной компенсацией, которая положена родителям за летнее оздоровление ребятишек. Так ему наотрез отказало минсоцзащиты, а потом и суд. Потому что компенсация положена только за оздоровление в детских лагерях, а не за лечение в курортных условиях. Если б, дескать, они как все, хотели здоровье улучшить, тогда бы и пожалуйста, а если подлечиться вздумали – до свидания. Областным законом такое не предусмотрено.

Дело № 2. Пенсионерка обратилась за частичной компенсацией коммунальных услуг, которые положены бывшим работникам учреждений культуры и искусства в сельской местности. Не знаю, кем она была. Может, библиотекаршей, а может, вышивать учила в деревенском клубе или на балалайке играть. Только наверняка зарплата у нее была копеечная, а пенсия теперь и вовсе грошовая. Любая помощь пригодилась бы. Но отказал наш справедливый суд наотрез. Потому что работала бабушка не в Свердловской области, а если переехала потом в нашу богатую область – так это ее проблема. Мы чужим старушкам помогать не нанимались. Мотивировка обоих решений, повторяю, одинаковая. Областным законом, дескать, установлено то-то и то-то, действовали в своем праве, кому хотим, тому и помогаем, а в полном соответствии с Уставом Свердловской области доброта не безгранична. Похоже, что Уставный суд есть на что содержать, а пару тысяч в год пенсионерке или детям на санаторий подорвали бы бюджет навсегда. Так что именем Свердловской области – идите и живите. Как можете. Решение обжалованию не подлежит, потому что Уставный суд – последняя инстанция.

Старушку жалко, если честно. Она в заявлении писала, что раньше, там, где работала, имела все эти льготы сельским работникам культуры. А тут не дают справку...

Теперь о забавном, но загадочном. В одном из постановлений суда одна и та же грамматическая ошибка повторяется аж дважды. Наверное, искренне считали, что это не ошибка, а наоборот. Но у меня в связи с этим вопрос. Поскольку решение Уставного суда окончательное и обжалованию не подлежит, не следует ли считать это новым правилом русского языка? А если да, то это правило для всех или только для жителей Свердловской области, а?»

Екатеринбург. Другие новости 01.06.20

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