В Уставном суде четверо судей за год рассмотрели 2 дела и заработали 24 миллиона

Уставный суд Свердловской области обнародовал декларации о доходах за прошлый год. В нем числится четверо судей – и каждый из них увеличил свой доход. За год суд рассмотрел два дела, но только одно из них до конца.

Больше всего заработал председатель Вадим Пантелеев – более семи миллионов рублей, на полмиллиона больше, чем годом ранее. У него в собственности – жилой дом в 173 кв. метра, приусадебный участок в 1,5 кв. метра, квартира на 39,6 кв. метров, гараж и «Тойота Highlander». А кроме того, у него имеется квартира в пользовании, площадь которой куда больше его личной – 106,3 «квадрата». Супруга председателя заработала 152 тысячи рублей за год, у двоих несовершеннолетних детей дохода не было.

Зампредседателя суда Наталья Крисько задекларировала 6,6 млн рублей, по сравнению с 2018 годом ее доход вырос на миллион. Из имущества у нее автомобиль «Фольксваген Тигуан» и машиноместо. А в пользовании – две квартиры общей площадью более 300 «квадратов» и дача. Супруг судьи заработал меньше – 5,3 млн. Зато как раз ему принадлежат две большие квартиры, где может проживать Крисько, еще в его собственности машиноместо, а в пользовании – дача. Год назад у него в пользовании также была указана квартира в 143 кв. метра как «служебное помещение на период службы». Замужем судья, напомним, за замгенпрокурора Юрием Пономаревым, который до 2018 года возглавлял генпрокуратуру в УрФО, а затем переехал в Москву.

Судья Антон Казанцев за 2019 год заработал 5,5 млн рублей, за 2018 год – 4,8 млн рублей. Вместе с женой он владеет квартирой площадью 129 квадратных метров, а еще у него есть крохотное нежилое помещение (1,4 кв. метра), «Тойота Ленд Крузер» и прицеп. Его жена заработала 3,3 млн рублей, у нее в собственности «Лексус», земельный участок, доли еще в четырех наделах и гараж.

Меньше всех заработал Роман Тараборин, который стал зампредседателя в этом году, – 4,9 млн рублей, впрочем, это на 800 тысяч больше, чем в 2018 году. Из личного имущества у него только снегоход, а в пользовании квартира гораздо меньшего размера, чем у других, – 86,5 кв. метра. Его жена не заработала вообще ничего и имеет один земельный участок.

Добавим, из бюджета оплачивается также пенсия судей в отставке – на пожизненное содержание шестерых человек ушло 18 млн рублей. Всего же регион потратил на Уставный суд почти 70 миллионов – это и зарплаты действующим судьям, и расходы на аппарат суда, и санаторно-курортный отдых. За 2019 год Уставный суд рассматривал два дела, вынесение решения по одному из них перенеслось на 2020 год. Впрочем, это в два раза больше дел, чем в 2018 году. На этой неделе суд вынес первое решение за текущий год. И, вероятно, доходы судей вырастут – в конце 2019 года в заксо решили установить для них дополнительные выплаты за квалификацию и выслугу лет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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