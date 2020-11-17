Уставный суд упразднят к 2023 году, но бюджет продолжит тратить деньги

К 1 января 2023 года в России будут упразднены уставные суды, но взамен их регионы получат право создавать конституционные (уставные) советы, действующие при законодательных органах власти. Сегодня Госдума рассмотрит поправки к законопроекту о судебной системе – его вносил президент, а поправки про Уставный суд – депутаты Госдумы Андрей Клишас и Павел Крашенинников. Причем эти поправки появились только перед вторым чтением, которое состоится сегодня.

Отметим, в тексте документа отдельно уточняется, что затраты бюджета на судей Уставного суда на этом не закончатся – за счет регионов им должна быть обеспечена пенсия. Также субъекты продолжат платить судьям, которые ушли в отставку ранее.

«Новый День» уже сообщал, что в проекте бюджета Свердловской области на следующий год расходы на судей Уставного суда вырастут до 19 млн 987 тысяч рублей, планку в 20 миллионов превысят в 2022 году, к 2023 году расходы на зарплаты судей должны (согласно проекту) составить 20 млн 979 тысяч рублей. И более чем в два раза в следующем году вырастут расходы бюджета на соцгарантии судьям. Им положено санаторно-курортное лечение, медпомощь, компенсация проезда к местам отдыха.

Ежегодно Уставный суд Свердловской области рассматривает всего несколько дел. Например, за прошлый год четверо судей рассмотрели за год два дела и заработали 24 миллиона рублей. Сегодня был назначен новый судья, им стал Юрий Турыгин, бывший руководитель управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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