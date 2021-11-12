На Уставный суд потратят 60 миллионов. За год он не вынес ни одного решения

Свердловская область продолжает тратить деньги на Уставный суд, который должен быть ликвидирован. В проекте бюджета на следующий год заложены расходы в 16 миллионов 942 тысячи рублей, которые пойдут на оплату работы трех судей. Это на 15 % меньше, чем в 2021 году, потому что штат суда был сокращен. В следующем году предполагается потратить на работу судей еще 3,4 миллиона рублей – это при том, что по закону до 1 января 2023 года должны быть упразднены конституционные (уставные) суды субъектов РФ, в том числе и свердловский. С 2024 года траты на суд не предусмотрены. Кроме того, 6,8 миллиона уйдет на оплату санаторно-курортного отдыха судей и выплату им выходного пособия из-за ликвидации суда. Еще почти 33 миллиона за два года будет израсходовано на содержание и обеспечение деятельности аппарата суда.

Отметим, в Уставном суде Свердловской области рассматривается ежегодно считанное количество дел. Если верить сайту суда, в 2018 году было принято одно решение, в 2019 – два, 2020 стал рекордным – пять. В 2021 году – ни одного. Более того, уставные суды из-за скорой ликвидации не имеют права принимать новые дела к производству.

При этом на низкую зарплату судьи Уставного суда вряд ли могут пожаловаться. Так, председатель Вадим Пантелеев за 2020 год заработал 8 млн 259 тысяч рублей, это на миллион больше, чем в 2019 году. Отметим, после того как суды будут ликвидированы, бюджет все равно будет тратить деньги на содержание судей – им нужно будет платить пенсию.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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