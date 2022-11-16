На судей ликвидированного Уставного суда бюджет потратит 30 миллионов

В Свердловской области с 1 июля прекратил свое существование Уставный суд. Однако деньги на содержание его судей все равно будут тратиться. В проекте бюджета на следующий год указано, что расходы на содержание судей в отставке составят 29 млн 980 тысяч рублей. В следующие два года они возрастут: 31,5 млн в 2024 году и 32,6 млн в 2025 году. В эти суммы входят и ежемесячное пожизненное содержание, и компенсация проезда на всех видах транспорта.

Добавим, для сравнения, на социальные выплаты безработным гражданам в 2023 году предусмотрено 25 миллионов рублей.

Согласно закону, судьи Уставного суда в отставке получают компенсацию в размере 80% своих зарплат. В этом суде, когда он еще работал, рассматривалось весьма немного дел. В 2018 году было принято одно решение, в 2019-м – два, 2020-й стал рекордным – пять. В 2021 году – ни одного. Но доходы судей низкими отнюдь не были: к примеру, председатель Вадим Пантелеев за 2020 год заработал 8 млн 259 тысяч рублей, это на миллион больше, чем в 2019 году.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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