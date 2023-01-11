Облизбирком готовится переехать в бывший дом Уставного суда

В ближайшие месяцы избирательная комиссия Свердловской области переедет в старинное здание на улице Пушкина, где до недавнего времени размещался Уставный суд региона.

Как сообщили «Новому Дню» в избиркоме, сейчас здание готовят к заселению новых жильцов. Избирком области со дня своего создания работает в здании регионального правительства.

Напомним, Уставный суд в Свердловской области прекратил свое существование с 1 июля. Однако деньги на содержание его судей все равно будут тратиться. Они получают ежемесячное пожизненное содержание и компенсацию проезда на всех видах транспорта.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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