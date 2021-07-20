Прежде чем упразднять Уставный суд, его штатное расписание урежут

Комитет по законодательству свердловского заксо одобрил сокращение штатов в областном Уставном суде. По мнению народных избранников, это сэкономит бюджетные деньги.

Как сообщает пресс-служба заксо, депутаты рассмотрели законопроект, который предлагает сократить число судей Уставного суда с пяти до трех, а также сократить двух советников судей и двух сотрудников аппарата. Уставный суд будет вправе работать при наличии не менее двух судей. В случае принятия закона на пленарном заседании, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Напомним, за 2019 год четверо судей рассмотрели два дела, заработав при этом 24 миллиона рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в марте заксо приняло изменения в устав области, согласно которым из документа исчезнут все упоминания об Уставном суде – он прекратит свое существование с 1 января 2023 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 20.07.21

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