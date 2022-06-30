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Четверг, 30 июня 2022, 10:16 мск

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Подписан указ о пожизненном содержании судей Уставного суда

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, который регламентирует, какие выплаты судьи Уставного суда будут получать из региональной казны пожизненно.

Согласно документу, судьи Уставного суда в отставке будут получать выплаты ежемесячно, прием эта пенсия будет индексироваться. Кроме того, им будут компенсировать проезд во всех видах городского общественного транспорта и в электричках – из расчета 1950 рублей в месяц.

Как ранее сообщал «Новый День», судьи в отставке будут получать компенсацию в размере 80% от их зарплаты. Ежегодно бюджет Свердловской области тратил на эту структуру десятки миллионов, согласно бюджету на этот год и правовому периоду на 2023-2024 годы, на уставный суд заложено 60 миллионов рублей – при том, что с 1 июля Уставный суд прекращает свое существование.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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