После упразднения Уставного суда бюджет продолжит тратить деньги на бывших судей

Законопроект о ликвидации Уставного суда Свердловской области внесен в законодательное собрание и будет рассмотрен на первом весеннем заседании.

В законопроекте говорится, что суд перестанет существовать 1 июля 2022 года. Бывшие судьи получат солидное социальное обеспечение. Им будет выплачиваться по их выбору или пенсия, или необлагаемое налогом ежемесячное пожизненное содержание в размере 80% зарплаты. Кроме того, они и члены их семей сохранят право на бесплатную медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на общественном транспорте.

«Мое мнение – это абсолютно и беспощадно бессмысленный орган уже как минимум 20 лет, – написал по поводу Уставного суда один из соавторов законопроекта, депутат заксо Вячеслав Вегнер. – Но охрененно дорогой и обошедшийся налогоплательщикам за время существования в полтора миллиарда рублей. Шесть лет со всех трибун выступал, уж простите меня Эдуард Эдгардович, что надо Уставной суд ликвидировать. Этот рудимент выстраивания вертикали власти закрыло уже давно большинство областей».

Как уже сообщал «Новый День», в Уставном суде Свердловской области рассматривается ежегодно считанное количество дел. Если верить сайту суда, в 2018 году было принято одно решение, в 2019 – два, 2020 стал рекордным – пять. В 2021 году – ни одного. На его содержание ежегодно уходило около 20 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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