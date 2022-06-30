Трое судей Уставного суда за прошлый год заработали 21 миллион, рассмотрев ноль дел

Судьи Уставного суда Свердловской области отчитались о своих доходах за прошлый год. Двое из них стали несколько богаче, а число рассмотренных дел оказалось нулевым.

Председатель суда Вадим Пантелеев задекларировал доход в 8,4 млн рублей и обзавелся новой квартирой. Теперь у него в собственности две квартиры по 40 и 68 квадратных метров, жилой дом в 173 кв. метра, приусадебный участок в 1,5 тысячи кв. метров, гараж и автомобиль «Тойота Highlander». Его жена заработала скромные 270 тысяч, из имущества – квартира на 106 «квадратов», которая принадлежит ей пополам с ребенком.

Зампредседателя суда Наталья Крисько заработала 6,6 млн рублей. В собственности у нее две квартиры (по 93 и 167 кв. м), место в паркинге и «Фольксваген Тигуан». Замужем судья за замгенпрокурора Юрием Пономаревым – он задекларировал доход в шесть миллионов рублей. Владеет квартирой площадью 144 квадратных метра, еще одна квартира – на 167 кв. м – у него в собственности вместе с супругой, также есть место в паркинге. А еще – дача и машиноместо в пользовании.

Третий судья – Юрий Турыгин – заработал 5,9 млн рублей. Из собственности у него только машиноместо, нежилое помещение и «Фольксваген Туарег». Квартира в 67 квадратных метров у него в пользовании.

За прошлый год, согласно данным на сайте суда, судьи не рассмотрели ни одного дела. Также никаких заседаний не было назначено в этом году. В 2020 году было рассмотрено 4 дела.

С завтрашнего дня Уставный суд Свердловской области прекратит свое существование. Однако бюджет региона продолжит тратить деньги на судей – им гарантировано пожизненное содержание, они и члены их семей сохранят право на бесплатную медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на общественном транспорте и электричках.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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