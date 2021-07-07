Председатель Уставного суда за 2020 год заработал больше 8 млн рублей

Судьи Уставного суда Свердловской области отчитались о доходах и имуществе, своих и семьи, за 2020 год.

Председатель суда, Вадим Пантелеев, заработал 8 млн 259 тысяч рублей, это на миллион больше, чем в 2019 году.

У него в собственности по-прежннему жилой дом в 173 кв. метра, приусадебный участок в 1,5 тысяч кв. метра, квартира на 39,6 кв. метров, гараж и «Тойота Highlander», а у его супруги – половина квартиры площадью 106,3 кв м, которой, как указано в декларации, пользуется и сам Пантелеев.

Зампредседателя суда Наталья Крисько задекларировала 6 млн 208 тысяч рублей, что на 400 тысяч меньше 2019 года. Доход ее супруга (которым, напомним, является заместитель генпрокурора Юрий Пономарев), составил около 5,5 млн рублей.

Доход второго зампредседателя суда Романа Тараборина составил 4 млн 687 тысяч рублей.

Судья Юрий Турыгин заработал 6 млн 221 тысячу рублей. Своего жилья у него, согласно декларации, нет, зато есть квартира в пользовании и автомобиль «Фольксваген Туарег» – в собственности. Напомним, судьей Уставного суда Турыгин стал совсем недавно – в октябре 2020 года. До этого он был сотрудником Уральского управления генпрокуратуры.

Также из информации на сайте суда следует, что за 2020 год он рассмотрел только два дела, одно из них – по иску депутата заксо Михаила Зубарева. Оно касалось порядка увольнения лиц, занимающих муниципальные должности в Асбесте, в связи с утратой доверия.

Кроме того, в суд поступили иски еще от четырех граждан, но решения по ним еще не вынесены.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 07.07.21

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