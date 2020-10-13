Новым судьей Уставного суда стал бывший сотрудник Генпрокуратуры

Сегодня, 13 октября, депутаты заксобрания одобрили предложенную губернатором Евгением Куйвашевым кандидатуру на должность судьи Уставного суда региона. Им стал бывший сотрудник Уральского управления генпрокуратуры 68-летний Юрий Турыгин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое предложение от имени губернатора сделал депутатам руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников. Выступить пожелал только один депутат – Вячеслав Вегнер, который заявил, что давно выступает за упразднение Уставного суда, так как он слишком дорого обходится региону, хотя кандидатуру Турыгина поддержит. Сам Турыгин ответил: «Полагаю, что я справлюсь с той задачей, которую передо мной ставят». После этого состоялось тайное голосование, на котором кандидатуру Юрия Турыгина поддержали 45 из 46 присутствующих депутатов.

Напомним, еще весной конкурсная комиссия отобрала четверых претендентов на должность судьи Уставного суда. Среди них были заведующий кафедрой конституционного права УрГЮУ Марат Саликов – автор более чем 200 научных и учебно-методических работ, бывший глава управления генеральной прокуратуры РФ в УрФО Юрий Турыгин, судья Антон Казанцев и судья Свердловского облсуда Татьяна Ягубцева. В 2019 году заксобрание увеличило предельный возраст для судей Уставного суда с 65 до 70 лет. Единственный из претендентов, которому больше 65 лет, – это сам Юрий Турыгин, который работал в Уральском управлении генпрокуратуры еще при генеральном прокуроре Юрии Чайке.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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