Вопрос о новом судье свердловского уставного суда все еще открыт

Имя нового судьи Уставного суда Свердловской области все еще неизвестно, представление от губернатора в заксобрание пока не поступало.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции председатель заксо Людмила Бабушкина, отвечая на вопрос РИА «Новый День».

Напомним, ранее конкурсная комиссия отобрала четверых. Среди них – заведующий кафедрой конституционного права УрГЮУ Марат Саликов – автор более чем 200 научных и учебно-методических работ, бывший глава управления генеральной прокуратуры РФ в УрФО Юрий Турыгин, судья Антон Казанцев и судья Свердловского облсуда Татьяна Ягубцева. В 2019 году заксобрание увеличило предельный возраст для судей Уставного суда с 65 до 70 лет. Единственный из претендентов, которому на сегодняшний день больше 65 лет, – Юрий Турыгин, который работал в Уральском управлении генпрокуратуры еще при генеральном прокуроре Юрии Чайке.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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