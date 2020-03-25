У советника Куйвашева снизились шансы на место в Уставном суде – слух дня

Бывший глава управления генеральной прокуратуры РФ в УрФО, советник свердловского губернатора Юрий Турыгин может не выдержать конкуренции в борьбе за место судьи Уставного суда Свердловской области. Это связывают со сменой генерального прокурора России.

Как сообщают информированные источники, представление от губернатора в заксобрание, депутаты которого должны выбрать из списка претендентов одного, еще не поступило. Но заседание конкурсной комиссии уже состоялось. Она отобрала четверых, об этом говорится на сайте суда. Среди них – заведующий кафедрой конституционного права УрГЮУ Марат Саликов – автор более чем 200 научных и учебно-методических работ, сам Юрий Турыгин, судья Антон Казанцев и судья Свердловского обласуда Татьяна Ягубцева.

Ранее агентство «Ura.ru» сообщало, что бывший глава управления генеральной прокуратуры РФ в УрФО Юрий Турыгин рассматривает возможность занять высокий пост в Уставном суде Свердловской области. Источник в областной администрации утверждал, что именно с этой целью заксобрание в прошлом году увеличило предельный возраст для судей с 65 до 70 лет – тогда, когда Турыгину было 67 лет. А попросил сделать Турыгина сенатором, якобы, тогда ещё генпрокурор России Юрий Чайка. Надо ли Куйвашеву выполнять эту просьбу сейчас, когда Чайка стал полпредом президента по Кавказу? Покажет время.

Екатеринбург. Другие новости 25.03.20

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