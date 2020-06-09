Уставный суд вынес решение по конфликту в думе Асбеста

Уставный суд Свердловской области только что вынес решение, касающееся порядка увольнения лиц, занимающих муниципальные должности в Асбесте, в связи с утратой доверия.

Суд рассматривал два вопроса – может ли дума отправить в отставку депутата, если за это проголосовали менее двух третей депутатов и законно ли решение гордумы, по которому этот порядок отменялся. В итоге суд решил, что оба этих пункта не соответствуют уставу Свердловской области. Решение обжалованию не подлежит и вступает в силу немедленно. Как прозвучало в суде, согласно уставу области, решение об увольнении лица в связи с утратой доверия должно приниматься большинством голосов, если иное не установлено на федеральном уровне – а там также говорится, что для решения стоит руководствоваться большинством голосов. Требование квалифицированного большинства голосов – то есть двух третей – прописанное в асбестовском регламенте, не соответствует ФЗ «О местном самоуправлении» и нескольким статьям устава Свердловской области. Также с нарушением порядка было принято решение об отмене этого требования, так как это происходило без необходимого кворума.

Напомним, заявителем по делу был депутат заксо Михаил Зубарев, а вероятной причиной – лишение мандата депутата Натальи Крыловой. В марте 2019 года дума Асбеста 11 голосами из 18 приняла решение досрочно прекратить ее полномочия в связи с утратой доверия, но Андрей Самарин, занимавший тогда пост председателя думы, отказался подписать это решение, сославшись на то, что 11 голосов – это меньше двух третей. Его оппоненты утверждали, что достаточно простого большинства. Тогда дума собралась и проголосовала снова, но депутатов было только 13, Крылова решение обжаловала на основании того, что для кворума нужно 14 человек. Самарина между тем лишили мандата из-за нарушений антикоррупционного законодательства.

Екатеринбург. Июнь 09, Светлана Загороднева

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