Уставный суд собрался ради проверки порядка увольнения депутатов и чиновников

Уставный суд Свердловской области собрался сегодня впервые за долгое время, чтобы рассмотреть на соответствие Уставу области два решения Асбестовской городской думы. Заявителем выступил депутат заксо от ЛДПР Михаил Зубарев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последние два года в Асбесте сложилась некоторая правовая неопределенность в механизме увольнения лиц, замещающих муниципальные должности в Асбесте, в связи с утратой доверия. В декабре 2018 года дума Асбеста, численное большинство в которой тогда составляли коммунисты, утвердила порядок досрочного прекращения полномочий, согласно которому решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей депутатского корпуса. В марте 2019 года дума Асбеста 11 голосами из 18 приняла решение досрочно прекратить в связи с утратой доверия полномочия председателя одной из думских комиссий, лидера местных коммунистов Натальи Крыловой. Председатель думы Андрей Самарин отказался подписать это решение, сославшись на то, что 11 голосов – это меньше двух третей. Его оппоненты утверждали, что достаточно простого большинства. Через несколько месяцев председатель думы сменился, а регламент, где говорилось о двух третях голосов, был отменен, однако суды между думой и Крыловой продолжаются.

В зависимости от решения Уставного суда в этом вопросе будет поставлена точка. Оглашение решения назначено на 9 июня.

Екатеринбург, Асбест, Евгения Вирачева

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