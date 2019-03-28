Дума Асбеста лишила мандата главную смутьянку, но есть несогласные

Дума Асбеста, которая сегодня собралась на заседание впервые за три месяца, приняла решение досрочно прекратить депутатские полномочия лидера местных коммунистов Натальи Крыловой.

Об этом сообщила в соцсети глава города Наталья Тихонова. Она рассказала, что прокуратура ставила вопрос о прекращении полномочий трех депутатов: Татьяны Перминовой, Евгения Шабанова и Натальи Крыловой. Очень долго обсуждались процедурные вопросы, в частности, как голосовать за общий список или персонально по каждому. В итоге голосовали отдельно по каждому. Шабанов и Перминова свои мандаты сохранили, Крылова – нет. За прекращение ее полномочий проголосовали 11 депутатов из 18 присутствовавших. «Основанием является указание недостоверных сведений в антикоррупционной декларации – Крылова скрыла квартиру, в которой проживала», – заявил председатель мандатной комиссии Дмитрий Александрин.

Однако, по данным РИА «Новый День», председатель думы Андрей Самарин отказался подписывать это решение: он считает, что его должно принять «квалифицированное большинство», то есть две трети депутатов. Глава города не исключает, что вопрос придется решать в судебном порядке.

Сама Крылова неоднократно заявляла, что ничего не скрывала. «То, что я в бракоразводный период находилась в однокомнатной квартире у своей мамы, купленной ею на кредит Сбербанка (о чем есть соответствующие документы) коррупцией не является. Это понятно всем», – писала она в своем фейсбуке.

Добавим, что именно Крылову коллеги-депутаты ранее обвиняли в том, что «дума превратилась в какой-то базар, колхозный рынок, на котором выступают все, кроме депутатов». Такое заявление нашему агентству делал депутат от СР Сергей Ларионов, возглавивший группу оппозиции в асбестовской думе. Он также называл выступления лидера коммунистов Асбеста против размещения в городе потенциально вредных производств «экологическим экстремизмом».

Напомним, в 2017 году Асбест стал единственным городом в области, где «контрольный пакет» в думе получила КПРФ. Однако дума очень быстро погрязла во внутренних конфликтах, и дело чуть было не дошло до ее роспуска.

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 28.03.19

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