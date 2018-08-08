Свердловские власти могут лишить мандата коммунистку, пикетировавшую Госдуму, – она не задекларировала квартиру

Ситуация в городской думе Асбеста, где депутаты раскололись на два блока, может измениться в ближайшее время. Напомним, споры возникли между думским большинством от КПРФ во главе с Натальей Крыловой и остальными депутатами. Теперь же коммунистка может лишиться мандата. Как выяснилось по результатам проверки прокуратуры Свердловской области, г-жа Крылова скрыла недвижимость в декларации о доходах. В частности, она не указала квартиру.

Сама коммунистка говорит, что ничего не скрывала. «То, что я в бракоразводный период находилась в однокомнатной квартире у своей мамы, купленной ею на кредит Сбербанка (о чем есть соответствующие документы) коррупцией не является. Это понятно всем», – пишет она в своем фейсбуке (здесь и далее цитаты приводятся без корректорской правки).

Однако женщина уверена, что ее могут все же лишить мандата, поскольку решение будет принимать комиссия при губернаторе Свердловской области, а он ее, как следует из слов коммунистки, недолюбливает. «Кто бы не был в комиссии по лишению меня мандата, решение будет принимать сам губернатор. Я не раз открыто критиковала Евгения Куйвашева, в том числе на многочисленном митинге против отмены выборов Главы Екатеринбурга. И лишать меня мандата за пунктуацию в декларации не является справедливым. Это я буду воспринимать как акт возмездия за мою критику властей», – пишет она.

Как уже сообщал «Новый День», коллеги-депутаты ранее обвиняли Крылову в том, что «дума превратилась в какой-то базар, колхозный рынок, на котором выступают все, кроме депутатов». Такое заявление нашему агентству делал депутат от СР Сергей Ларионов, возглавивший группу оппозиции в асбестовской думе. Он называл выступления лидера коммунистов Асбеста против размещения в городе потенциально вредных производств «экологическим экстремизмом».

Екатеринбург, служба информации

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