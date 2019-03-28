Асбестовская дума все-таки собралась – с шестой попытки

Сегодня городская дума Асбеста после трехмесячного простоя наконец-то смогла собрать кворум – на заседание явились 18 депутатов из 21.

Как сообщил РИА «Новый День» депутат Евгений Шабанов, повестка заседания будет очень насыщенной. Во-первых, будут внесены поправки в городской бюджет. Из-за того, что дума не собиралась три месяца, не решались больные для горожан вопросы благоустройства. В частности – снос заброшенного (аварийного) дома по ул. Ильина, 6; проектирование пешеходных дорожек возле соцобъектов и т.д. Кроме того, будет рассмотрено несколько прокурорских представлений о нарушении некоторыми депутатами антикоррупционного законодательства. Вопрос о смене председателя, по всей видимости, сегодня подниматься не будет.

Напомним, последний раз дума Асбеста собиралась 25 декабря прошлого года. Из-за того, что половина депутатов игнорировала заседания, дума не могла внести изменения в городской бюджет. Народным избранникам неоднократно напоминали, что бездействие в течение трех месяцев дает законное основание для роспуска представительного органа: после того как суд установит, что дума действительно бездействует, губернатор имеет право внести в областное заксобрание законопроект о ее досрочном роспуске. Подобным образом в 2015 году была досрочно распущена дума Режа. В последние две недели, по данным «Нового Дня», с асбестовскими «прогульщиками» были проведены переговоры, и часть из них согласилась продолжить работу.

Асбест, Евгения Вирачева

Асбест. Другие новости 28.03.19

28 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / Жители Балтыма пожаловались на незаконную рубку леса. Под угрозой вымирания редкие виды животных (ВИДЕО). / Облизбирком рекомендовал в состав горизбиркома Екатеринбурга своего сотрудника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»