Дума Асбеста не смогла собраться в пятый раз. Грядет ее роспуск

Городская дума Асбеста сегодня не смогла собрать кворум пятый раз подряд. Вновь отсутствовали депутаты от КПРФ во главе с Натальей Крыловой.

Как рассказала РИА «Новый День» жительница Асбеста Алена Власова, из-за того, что часть депутатов игнорируют заседания, дума не может внести изменения в городской бюджет, вследствие чего не решаются больные для горожан проблемы благоустройства. В частности – снос заброшенного (аварийного) дома по ул. Ильина, 6; проектирование пешеходных дорожек возле соцобъектов и т.д.

Напомним, последний раз дума Асбеста собиралась 25 декабря прошлого года. Бездействие в течение трёх месяцев даёт законное основание для роспуска представительного органа. После того, как суд установит, что дума действительно бездействует, губернатор имеет право внести в областное заксобрание законопроект о досрочном роспуске гордумы. Подобным образом в 2015 году была досрочно распущена дума Режа.

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 14.03.19

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