Дума Асбеста соберется 28 марта. Есть надежда на кворум

В ближайший четверг, 28 марта, в Асбесте снова попробуют собрать кворум на заседании городской думы. Возможно, на этот раз попытка будет более успешной. Как рассказал РИА «Новый День» один из депутатов, пропустивший предыдущие заседания, теперь он планирует пойти, потому что вопрос о вхождении Асбеста в ТОР со строительством сурьмяного завода больше не стоит. «В качестве гарантии в данный момент перерабатывается стратегия Асбеста «2035», в которой не будет упоминания о ТОРе. А стратегия – обязательный документ для подачи заявки на присвоение статуса ТОР городу», – рассказал он. Кроме того, достигнуто соглашение с большинством депутатов о том, что за ошибки в декларации о доходах лишать полномочий никого не будут. Пока открытым остается вопрос о председателе думы, коммунисте Андрее Самарине – часть депутатов настаивает на его замене. Тем не менее, собеседник агентства полагает, что кворум на этот раз будет.

Напомним, последний раз дума Асбеста собиралась 25 декабря прошлого года. Из-за того, что одна часть депутатов игнорирует заседания, дума не может внести изменения в городской бюджет, вследствие чего не решаются больные для горожан проблемы благоустройства. В частности – снос заброшенного (аварийного) дома по ул. Ильина, 6; проектирование пешеходных дорожек возле соцобъектов и т.д. Бездействие в течение трёх месяцев даёт законное основание для роспуска представительного органа. После того как суд установит, что дума действительно бездействует, губернатор имеет право внести в областное заксобрание законопроект о досрочном роспуске гордумы. Подобным образом в 2015 году была досрочно распущена дума Режа.

Асбест, Евгения Вирачева

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