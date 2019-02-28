В Асбесте заседание думы снова сорвалось: из-за конфликта депутатов под угрозой оказались ремонт улиц и помощь льготникам

В Асбесте четвертый раз подряд не смогла собраться городская дума. Под угрозой оказалось финансирование значимых для города программ.

Как рассказал РИА «Новый День» депутат Сергей Ларионов, на заседание явились 13 депутатов, а для кворума необходимо 14. Отсутствовали депутаты от фракции КПРФ под руководством Натальи Крыловой.

По словам депутата, срыв кворума связывает руки городской администрации, поскольку дума не может принять поправки в бюджет текущего года. «Мы внесли поправки в программы по благоустройству, ЖКХ, градостроительству, теперь нужно внести соответствующие поправки в бюджет, – заявил он. – Без этого у администрации связаны руки, она не может начать работать».

В частности, поправки в бюджет позволят профинансировать окончание ремонта улицы Промышленной – одной из центральных в городе, продолжить благоустройство дворов, а также начать проектировать инфраструктуру в поселке Заречном, где землю под индивидуальное строительство получили 300 семей. В общей сложности из-за конфликта в думе застопорилось внесение в бюджет поправок на несколько десятков миллионов рублей.

Напомним, последний раз депутаты собирались 25 декабря. В этом году заседание срывалось уже трижды – 23 и 31 января, а также 8 февраля. В этом месяце урезонивать народных избранников приезжал вице-губернатор Сергей Бидонько, который после этого написал в соцсети: «Если дума и дальше не будет выполнять своих функций, губернатор по закону может принять решение о ее роспуске. Это плохой сценарий, но он станет неизбежен, если депутаты не возобновят работу». Добавим, что прецедент с роспуском думы в области уже есть – в Реже. Как писал «Новый День», с января 2014 года город жил без сити-менеджера. С того же периода в гордуме шла война двух блоков депутатов, из-за чего не принимались важнейшие документы. В конце августа 2015 года губернатор Евгений Куйвашев внес в областное заксобрание законопроект о роспуске Режевской городской думы, и он был принят. По закону для того, чтобы инициировать роспуск думы, она должна не собираться легитимным составом три месяца подряд. В Асбесте этот срок истечет 25 марта.

Асбест, Елена Владимирова

Асбест. Другие новости 28.02.19

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