Визит губернаторского посланца не помог: заседание думы Асбеста сорвано третий раз подряд

Заседание думы Асбеста, назначенное на сегодняшнее утро, не состоялось из-за нехватки кворума – уже третий раз подряд.

Как рассказал РИА «Новый День» депутат Евгений Шабанов, на заседание пришли 13 депутатов, тогда как для кворума необходимо 14 (сам собеседник агентства тоже отсутствовал – по болезни). Безуспешно прождав коллег несколько минут, депутаты разошлись. Председатель Андрей Самарин (которого коалиция единороссов, эсеров и ЛДПР уже целый год пытается сместить с поста), назначил следующее заседание на 28 февраля.

Отметим, что вчера в город приезжал вице-губернатор Сергей Бидонько, который пытался убедить депутатов перестать враждовать между собой и срывать кворум (в этом году заседание срывалось уже дважды – 25 и 31 января). Вчера вечером Бидонько написал у себя в соцсети: «Я настоятельно попросил администрацию и группу присутствующих депутатов найти компромисс. Уверен, депутаты прислушались и возобновят работу уже завтра. В феврале им необходимо принять важные корректировки в бюджет. В противном случае, если дума и дальше не будет выполнять своих функций, губернатор по закону может принять решение о ее роспуске. Это плохой сценарий, но он станет неизбежен, если депутаты не возобновят работу».

Однако, судя по всему, коммунистическую половину думы это не пугает – они готовы пойти на новые выборы. Напомним, по закону роспуск думы может быть инициирован, если она не собиралась три месяца подряд. Последнее заседание состоялось 25 декабря, таким образом, «час икс» для народных избранников наступит в конце марта.

Как уже сообщал «Новый День», еще в позапрошлом году в думе Асбеста сложилась конфронтация между депутатами-коммунистами под предводительством Натальи Крыловой и представителями других партий. Стороны обвиняют друг друга в неуважении и нарушении регламента. Сами жители Асбеста в счастливую развязку, похоже, уже не верят. «Зачем менять председателя асбестовской думки? Надо разогнать этот состав депутатов! Дума в таком составе неработоспособна!» – написали вчера в соцсети представители сообщества «Народное телевидение Асбеста».

Добавим, что прецедент с роспуском думы в области уже есть – в Реже. Как писал «Новый День», с января 2014 года город жил без сити-менеджера. С того же периода в гордуме шла война двух блоков, из-за чего не принимались важнейшие документы. Все это время в гордуме за коммунальную сферу и социальный сектор никто не отвечал. Однако губернатор Свердловской области и представители администрации обратили внимание на Реж лишь тогда, когда о приближающейся катастрофе стали писать местные и федеральные СМИ, а население города провело митинг против разрухи и безвластия. В конце августа 2015 года губернатор Евгений Куйвашев внес в областное заксобрание законопроект о роспуске Режевской городской думы, и он был принят.

Асбест, Евгения Вирачева

Асбест. Другие новости 08.02.19

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