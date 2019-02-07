По итогам высадки десанта из Екатеринбурга в Асбесте решили сменить спикера думы

Сегодня в Асбест, охваченный политическим кризисом, прибыл ВИП-десант из Екатеринбурга во главе с вице-губернатором Сергеем Бидонько, который встретился с депутатами местной думы. По некоторым данным, депутаты из «антикоммунистической» коалиции заручились поддержкой вице-губернатора по вопросу смены спикера-коммуниста Самарина на единоросса Александрина или эсера Ларионова.

Как рассказал РИА «Новый День» один из участников встречи, пришли почти все народные избранники – кроме основной «возмутительницы спокойствия», коммунистки Натальи Крыловой, и еще одной ее коллеги. По словам собеседника агентства, Сергей Бидонько «увидел ситуацию» и порекомендовал депутатам прекратить конфликтовать и начать работать. «Никаких четких указаний не было», – отмечает источник. Однако Бидонько в курсе, что на завтра назначено внеочередное заседание, в ходе которого может быть поднят вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя думы Андрея Самарина.

Депутат заксо от КПРФ Александр Ивачев, который также присутствовал на встрече, увидел происходящее несколько иначе. «Вопрос личности председателя – не главный. Главное – это генплан, который предусматривает превращение Асбеста в ТОР, что ведет к размещению потенциально вредного производства, против чего выступает фракция КПРФ. Сразу после выборов наша фракция в Асбесте составляла большинство, 11 человек из 21, сейчас двое перешли в другой лагерь. Расстановка сил несколько изменилась, но дума по-прежнему разделена почти поровну. Однако со стороны оппонентов не видно стремления что-то обсуждать, от депутатов-коммунистов требуют только, чтобы они сидели спокойно и обеспечивали кворум», – рассказал Ивачев.

Напомним, 31 января уже второе подряд заседание думы Асбеста было сорвано из-за отсутствия кворума. В назначенное время явились только 12 депутатов, девять – отсутствовали, из них шесть – по болезни, трое – были в командировке. На заседании «антикоммунистическая» часть депутатов собиралась предпринять новую попытку рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий коммунистки Натальи Крыловой. В свою очередь, коммунистическая половина думы собиралась внести в повестку заседания 31 января пункт о досрочном прекращении полномочий депутата Дмитрия Александрина, секретаря местной ячейки «Единой России». На позапрошлой неделе прокурор города Валерий Толмачев прислал думе представление, что этот депутат нарушил антикоррупционное законодательство, и требовал его отставки, но потом, ознакомившись с позицией единоросса, сам же предложил председателю думы Андрею Самарину исключить этот вопрос из проекта повестки, после чего коммунисты проигнорировали заседание.

Напомним, еще в позапрошлом году в думе Асбеста сложилась конфронтация между депутатами-коммунистами под предводительством Крыловой и представителями других партий. Стороны обвиняют друг друга в неуважении и нарушении регламента. Между тем если дума не будет собираться три месяца подряд, ей грозит роспуск. Последнее заседание фактически было проведено 25 декабря 2018 года.

Сами жители Асбеста в счастливую развязку, похоже, уже не верят. «Зачем менять председателя асбестовской думки? Надо разогнать этот состав депутатов! Дума в таком составе неработоспособна!» – написали сегодня в соцсети представители сообщества «Народное телевидение Асбеста».

Асбест, служба информации

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