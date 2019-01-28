Прокурор Асбеста потребовал лишить мандата главного единоросса за сокрытие квартиры

Прокурор города Асбеста Валерий Толмачев потребовал от местной думы досрочно прекратить депутатские полномочия Дмитрия Александрина – секретаря местного отделения партии «Единая Россия».

Как рассказал РИА «Новый День» председатель думы Андрей Самарин, из обращения прокурора следует, что он не сомневается в том, что депутат-единоросс нарушил закон, не указав в декларации об имуществе собственную квартиру в Екатеринбурге, где фактически проживают его жена и несовершеннолетний ребенок.

Сам Дмитрий Александрин заявляет, что документа прокуратуры пока не видел. «Если он поступил в думу, то председателю следовало бы в первую очередь ознакомить с ним депутатов», – сказал он, и добавил, что вся его недвижимость указана в декларации, в том числе квартира, где проживают жена и сын.

Завтра вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Александрина рассмотрят на мандатной комиссии, а в четверг, 31 января, на пленарном заседании думы.

Напомним, предыдущее заседание асбестовской думы 25 января не состоялось: из 21 депутата на него явились 13. Отсутствовали коммунистка Наталья Крылова и ее сторонники. Как сообщил РИА «Новый День» источник в думе, 25 января дума должна была рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Натальи Крыловой, с чем она сама категорически не согласна. Оппоненты обвиняют ее в том, что она не указала в декларации квартиру своей матери.

Кроме того, антикоммунистическая группа депутатов Асбеста собрала несколько подписей под требованием отставки Андрея Самарина с поста спикера. Рассмотреть этот вопрос на прошлой неделе также не удалось. Лидер этой коалиции Сергей Ларионов тогда заявил, что «вопросы по отставке Самарина (председателя думы) и изгнанию Крыловой никуда не делись, они будут рассмотрены на следующем заседании». Между тем по закону, если местная дума срывает кворум более трех месяцев подряд, губернатор может инициировать ее роспуск.

Напомним, еще в прошлом году в думе Асбеста сложилась конфронтация между депутатами-коммунистами под предводительством Крыловой и представителями других партий. Стороны обвиняли друг друга в неуважении и нарушении регламента.

Асбест, служба информации

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