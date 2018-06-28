Асбест на грани роспуска городской думы, но губернатор этого не замечает

Городская дума Асбеста раскололась практически пополам, ее работа парализована. Группа из девяти депутатов от «Справедливой России», «Единой России» и ЛДПР отказывается работать с думским большинством, избранным от КПРФ, и особенно – с лидером местных коммунистов Натальей Крыловой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», назначенное на сегодня заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. Пришли 12 депутатов из 21. Между тем повестка была заявлена более чем серьезная: отчет мэрии об исполнении городского бюджета за 2017 год, обращение к главе города с просьбой не повышать тарифы на содержание жилья, подготовка школ к новому учебному году, летний ремонт коммунальной структуры перед началом отопительного сезона.

Депутат от СР Сергей Ларионов, возглавивший группу оппозиции, сообщил РИА «Новый День», что он и его единомышленники будут бойкотировать заседания думы, пока не будет наведен порядок. «Дума превратилась в какой-то базар, колхозный рынок, на котором выступают все, кроме депутатов», – заявил он. По его мнению, Наталья Крылова, известная своими выступлениями против размещения в Асбесте потенциально вредных производств, является «экологическим экстремистом», и ее позиция ведет к экономическому краху города. «Они делают все, чтобы в городе не осталось промышленности, мы в этом участвовать не хотим», – заявил он. На вопрос РИА «Новый День», не приведет ли тактика бойкота думских заседаний к досрочному роспуску думы, Ларионов ответил: «Это был бы не худший вариант». Напомним, для инициации досрочного роспуска думы она должна срывать кворум три месяца подряд.

Точка зрения самой Натальи Крыловой – прямо противоположная. Она заявила РИА «Новый День», что Ларионов и его единомышленники просто саботируют работу избранной в сентябре 2017 года коммунистической думы, так как она для них стала некомфортной. «Тот «базар», в котором они нас обвиняют, создают в том числе и они сами, при участии помощников депутатов. Их обращение о нарушении регламента председатель думы Самарин направил на рассмотрение в мандатную комиссию, которую возглавляет депутат Александрин, глава местной ячейки «Единой России». Мандатную комиссию он не собирал, хотя он входит в число тех депутатов, которые жаловались председателю на нарушения регламента. Это те же самые люди, которые срывали кворум осенью, когда меня должны были избрать председателем думы», – рассказала Крылова.

Непримиримые антагонисты Ларионов и Крылова сходятся только в одном: их удивляет полное равнодушие к назревающему в Асбесте политическому кризису губернатора Евгения Куйвашева и областных властей в целом. «Холманских ушёл. В администрации президента основная задача – чтобы всё было тихо-мирно. Особенно там, где проходит ЧМ. А в Асбесте, без согласования с областью, партия меньшинства «Единая Россия» объединились с ЛДПР и СР и срывают кворум на заседании коммунистической думы. Нехорошо», – написала на днях Крылова в соцсети. «Нас никто не слышит», – вторит ей Ларионов.

Напомним, недавно СР выразила спикеру думы Асбеста Андрею Самарину протест «по поводу многочисленных нарушений регламента думы Асбестовского городского округа». «В случае если порядок на заседаниях думы не будет установлен, партия «Справедливая Россия» будет вынуждена рекомендовать депутатам отказаться от участия в заседаниях», – говорится в тексте обращения. Ранее 9 депутатов, представляющих СР, ЕР и ЛДПР уже направляли Самарину письмо, в котором жаловались на «неэтичное поведение» представителей думского большинства, выдвинутых КПРФ. Подписанты заявили, что могут осуществлять свою деятельность и без участия в заседаниях думы. Наталья Крылова заявила РИА «Новый День», что под «нарушениями регламента» ее оппоненты понимают новый метод работы думы, при котором все вопросы обсуждаются открыто, идет прямая трансляция заседаний в интернете, а в зале присутствуют местные общественники и блогеры.

Асбест, Евгения Вирачева

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